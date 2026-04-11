¿Cuánto tarda un profesionista de Coahuila en recuperar su inversión universitaria?

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Coahuila
/ 11 abril 2026
    ¿Cuánto tarda un profesionista de Coahuila en recuperar su inversión universitaria?
    En universidades públicas, el costo promedio de una carrera ronda los 28 mil pesos. ESPECIAL

Mientras que los egresados de universidades privadas tardan entre 9 y 16 meses en recuperar su inversión, quienes estudian en instituciones públicas tardan entre 1.2 a 1.4 meses en promedio con mejor retorno sobre inversión.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) desarrolló una herramienta que permite calcular cuánto tiempo tarda un estudiante en recuperar la inversión de su carrera, con base en costos y salarios promedio, lo que permite a los estudiantes y aspirantes tomar decisiones sobre la carrera que desean estudiar, así como el sostenimiento de la universidad en la que consideran aplicar.

La calculadora de Retorno sobre la Inversión (ROI) estima indicadores como el costo total de la carrera, el tiempo necesario para recuperar ese gasto y la tasa de retorno anual, lo que permite comparar estudiar una licenciatura frente a otras alternativas financieras.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-entre-los-estados-con-mas-mujeres-profesionistas-en-carreras-stem-imco-FF19947345

VANGUARDIA consultó el tiempo de recuperación y el retorno sobre inversión de las carreras con mayor matrícula en Coahuila, según datos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) las cuales muestran diferencias importantes dependiendo si se cursan en instituciones públicas o privadas.

En universidades privadas, donde el costo promedio puede alcanzar hasta 232 mil pesos, la recuperación de la inversión toma más tiempo. Por ejemplo, Administración de Empresas, que es la licenciatura con mayor matrícula en el estado en sostenimiento particular, tiene un periodo estimado de 10.6 meses para recuperar el gasto, mientras que Derecho tarda 9.4 meses en el mismo sostenimiento. En el caso de Enfermería, el tiempo se extiende hasta 16.5 meses, siendo una de las más largas ante el alto costo de inversión que el área de la salud demanda.

Otras carreras como Ingeniería Industrial y de Sistemas, en el mismo sostenimiento, registran una recuperación de 9.7 meses, mientras que Ciencias de la Educación alcanza los 11.5 meses.

En contraste, en instituciones públicas en el estado donde el costo total de una carrera ronda los 28 mil pesos, los tiempos de recuperación son considerablemente menores.

Las carreras con la mayor matrícula en el estado, liderada por Ingeniería Industrial y Derecho permiten recuperar la inversión en aproximadamente 1.2 meses, mientras que Ingeniería en Gestión Empresarial lo hace en 1.3 meses. En Ingeniería en Sistemas Computacionales el periodo es de 1.4 meses, y en Mecatrónica de 1.3 meses.

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Además, el retorno sobre la inversión es mayor en el sector público, con tasas que superan el 12%, frente a porcentajes de entre 5% y 7% en instituciones privadas.

No obstante, estos cálculos son aproximados y pueden variar dependiendo de factores como la universidad, la duración de los estudios y los costos específicos de cada programa.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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