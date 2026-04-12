Se disparan al doble decomisos de droga en Coahuila: mariguana, la más frecuente

Las autoridades investigadoras federales realizaron en territorio coahuilenses 44 aseguramientos en el tercer mes de 2026, mientras que un mes antes, fueron 20 diligencias, por lo que el incremento fue de 120 por ciento.

Durante marzo, los aseguramientos de drogas e instrumentos para la comisión de delitos se dispararon en más del doble en Coahuila, según revelan estadísticas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR).

La oficina delegacional de la FGR en Coahuila, con sede central en Torreón, detalló que durante estos aseguramientos, la autoridad registró el hallazgo de 499 kilos 507 gramos de mariguana, con lo que se mantiene como la droga que más se incauta en el estado.

En febrero se habían decomisado 25 kilogramos de mariguana, por lo que el aumento de un mes a otro equivale a mil 800 por ciento.

Además, en el mismo mes, la FGR aseguró 32 kilos 853 gramos de metanfetamina, siendo la segunda droga con mayor volumen de hallazgo. También tuvo un incremento acelerado respecto al volumen de febrero, cuando la autoridad incautó 558 gramos de la sustancia.

A la par, la autoridad notificó haber asegurado un kilo 189 gramos de cocaína, droga que desde diciembre no registraba aseguramientos, cuando se aseguraron dos kilos 221 gramos asegurados.

Algunos de los registros de drogas aseguradas que no se habían observado en meses anteriores, son 11 kilos 950 gramos de heroína y cuatro kilos 292 gramos de morfina, que al menos en los últimos seis meses no habían sido objeto de aseguramientos similares.

Por otro lado, mientras que en el mes de febrero se llevó a cabo el aseguramiento de siete vehículos relacionados con el desarrollo de delitos, en el mes de marzo se registró el aseguramiento de 69 vehículos.

La FGR también dio a conocer que en marzo se llevó a cabo la destrucción e incineración de cuatro unidades de clobenzorex, que es una droga para reducir peso.

También fueron destruidos 15 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 900 gramos de clorhidrato de diacetilmorfina (para cocaína), 87 kilos de clorhidrato de metanfetamina, 300 miligramos de LSD, 910 kilos de mariguana, 500 miligramos de MDMA, 96 gramos de THC, entre otras drogas sintéticas.