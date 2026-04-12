Se disparan al doble decomisos de droga en Coahuila: mariguana, la más frecuente

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 12 abril 2026
    Se disparan al doble decomisos de droga en Coahuila: mariguana, la más frecuente
    Una vez que se hace un decomiso de droga, autoridades la incineran en un lugar seguro. ESPECIAL

En marzo de 2026 se registraron 44 aseguramientos en territorio coahuilense, 120% más que los 20 de febrero

Durante marzo, los aseguramientos de drogas e instrumentos para la comisión de delitos se dispararon en más del doble en Coahuila, según revelan estadísticas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR).

Las autoridades investigadoras federales realizaron en territorio coahuilenses 44 aseguramientos en el tercer mes de 2026, mientras que un mes antes, fueron 20 diligencias, por lo que el incremento fue de 120 por ciento.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/bajan-hasta-44-accidentes-en-saltillo-durante-semana-santa-tambien-detenciones-por-conducir-ebrio-EF19947829

La oficina delegacional de la FGR en Coahuila, con sede central en Torreón, detalló que durante estos aseguramientos, la autoridad registró el hallazgo de 499 kilos 507 gramos de mariguana, con lo que se mantiene como la droga que más se incauta en el estado.

En febrero se habían decomisado 25 kilogramos de mariguana, por lo que el aumento de un mes a otro equivale a mil 800 por ciento.

Además, en el mismo mes, la FGR aseguró 32 kilos 853 gramos de metanfetamina, siendo la segunda droga con mayor volumen de hallazgo. También tuvo un incremento acelerado respecto al volumen de febrero, cuando la autoridad incautó 558 gramos de la sustancia.

A la par, la autoridad notificó haber asegurado un kilo 189 gramos de cocaína, droga que desde diciembre no registraba aseguramientos, cuando se aseguraron dos kilos 221 gramos asegurados.

Algunos de los registros de drogas aseguradas que no se habían observado en meses anteriores, son 11 kilos 950 gramos de heroína y cuatro kilos 292 gramos de morfina, que al menos en los últimos seis meses no habían sido objeto de aseguramientos similares.

Por otro lado, mientras que en el mes de febrero se llevó a cabo el aseguramiento de siete vehículos relacionados con el desarrollo de delitos, en el mes de marzo se registró el aseguramiento de 69 vehículos.

La FGR también dio a conocer que en marzo se llevó a cabo la destrucción e incineración de cuatro unidades de clobenzorex, que es una droga para reducir peso.

También fueron destruidos 15 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 900 gramos de clorhidrato de diacetilmorfina (para cocaína), 87 kilos de clorhidrato de metanfetamina, 300 miligramos de LSD, 910 kilos de mariguana, 500 miligramos de MDMA, 96 gramos de THC, entre otras drogas sintéticas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Drogas
Seguridad
A20

Organizaciones


FGR

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El proyecto se desarrollará en las instalaciones de Expo Coahuila.

Saltillo: licitan estudios de mecánicas de suelo para Gran Forum de Expo Coahuila
En universidades públicas, el costo promedio de una carrera ronda los 28 mil pesos.

¿Cuánto tarda un profesionista de Coahuila en recuperar su inversión universitaria?
true

Obras faraónicas inservibles y peligrosas de la 4T
true

Coahuila: La importancia de rescatar el patrimonio cultural
Afortunado

Afortunado
Soberanía: Jaque Perpetuo

Soberanía: Jaque Perpetuo
A nivel nacional, revela reporte de Banorte, el precio de la vivienda se mantiene en aumento.

La vivienda no es para todos: en Saltillo solo al 8.8% le alcanza para comprar una en 2026
Lo dice la ley

Lo dice la ley