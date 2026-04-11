La vivienda no es para todos: en Saltillo solo al 8.8% le alcanza para comprar una en 2026

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Saltillo
/ 11 abril 2026
    La vivienda no es para todos: en Saltillo solo al 8.8% le alcanza para comprar una en 2026
    A nivel nacional, revela reporte de Banorte, el precio de la vivienda se mantiene en aumento. UNSPLASH

Se exige que interesado gane al día 0.1% del valor de la propiedad; para la casa nueva más barata en Saltillo, de 850 mil pesos, se requiere percibir 25 mil mensuales

Solo al 8.8 por ciento de las personas trabajadoras en Saltillo le alcanza para comprar una casa nueva sin sumar créditos y sin enganche.

Tras una revisión de las casas nuevas en venta en la capital coahuilense, realizada por VANGUARDIA, se encontró que la vivienda más barata con oportunidad de crédito se comercializa en 850 mil pesos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/solo-el-30-por-ciento-cumple-con-pago-vehicular-en-piedras-negras-ID19923957

De acuerdo con expertos inmobiliarios, para tener acceso a un crédito hipotecario, una persona debe tener un ingreso diario equivalente al 0.1 por ciento del total del valor de la vivienda, es decir, para una vivienda del precio citado, su salario debe rondar los 25 mil pesos mensuales.

Si se cruza esa información con los datos de ingresos de los saltillenses, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), solo el 8.8 por ciento de los trabajadores en la ciudad supera ese nivel de salario.

Y es que la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), con datos al cierre del 2025, arroja que en Saltillo hay 504 mil 265 personas que se consideran población ocupada y se conoce el nivel de salario de 456 mil 378 de ellos.

De ese total, solo 40 mil 456 tienen un ingreso diario de más de tres salarios mínimos, es decir, más de 25 mil 092 pesos cada mes, si se toma en cuenta el salario mínimo vigente durante 2025.

Datos públicos de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) refieren que el precio de la vivienda en Saltillo creció 9 por ciento entre el cuarto trimestre del 2024 y el mismo periodo del 2025.

La misma fuente indica que el precio promedio de la vivienda en Coahuila es de un millón 414 mil 576 pesos. La mitad de las ventas se hicieron por al menos 963 mil 600 pesos en la entidad.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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