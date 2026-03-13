Solicitan donadores de sangre y plaquetas para hijo de Óscar Pimentel, secretario de Gobierno de Coahuila

Familiares y allegados solicitan donadores de sangre y plaquetas para Emiliano Pimentel, hijo del secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel, quien se encuentra hospitalizado en estado grave en Nuevo León.

Según se informó, permanece internado en el Hospital Zambrano Hellion TecSalud, donde recibe atención médica tras presentar complicaciones derivadas de una neumonía que agravó su estado de salud.

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De acuerdo con la información brindada, aunque su condición se ha ido estabilizando en las últimas horas, el pronóstico continúa siendo grave y requiere transfusiones frecuentes de sangre y plaquetas.