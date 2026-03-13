Solicitan donadores de sangre y plaquetas para hijo de Óscar Pimentel, secretario de Gobierno de Coahuila
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El chef Emiliano Pimentel permanece hospitalizado en Nuevo León tras presentar complicaciones por neumonía
Familiares y allegados solicitan donadores de sangre y plaquetas para Emiliano Pimentel, hijo del secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel, quien se encuentra hospitalizado en estado grave en Nuevo León.
Según se informó, permanece internado en el Hospital Zambrano Hellion TecSalud, donde recibe atención médica tras presentar complicaciones derivadas de una neumonía que agravó su estado de salud.
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De acuerdo con la información brindada, aunque su condición se ha ido estabilizando en las últimas horas, el pronóstico continúa siendo grave y requiere transfusiones frecuentes de sangre y plaquetas.
Las personas interesadas en apoyar pueden acudir al área de donación del hospital de lunes a domingo, en un horario de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche.
Entre los requisitos para donar se encuentran tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilogramos y encontrarse en buen estado de salud. También se solicita haber dormido adecuadamente, consumir alimentos ligeros antes de acudir —sin presentarse en ayuno— y no haber tenido tatuajes o perforaciones en los últimos 12 meses.
Asimismo, no se debe haber sido sometido a cirugías en los últimos seis meses, ni haber presentado gripe, tos o infecciones recientes, además de no haber consumido alcohol durante las 24 horas previas. Es necesario presentar una identificación oficial y cualquier tipo de sangre es aceptado.