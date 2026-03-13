Coahuila: Niega Fundación Pro Cuatro Ciénegas muerte de bisontes; esperan crías

Luego de que en redes sociales circulara una imagen de un presunto bisonte asesinado, la Fundación Pro Cuatro Ciénegas desmintió el hecho asegurando que se trata de material editado digitalmente.

Gerardo Ruiz Smith, director de la organización, señaló que la publicación original fue en el perfil de una ciudadana identificada como Raquel Martínez el pasado jueves, quien el mismo día afirmó en un video que no se trataba de una foto de Cuatro Ciénegas.

Ruiz Smith explicó que al realizar un análisis de la imagen, se detectaron inconsistencias técnicas que demuestran que la fotografía fue manipulada, probablemente con inteligencia artificial.

“Empezamos a estudiar bien la fotografía y es clarísimo que es una fotografía editada, ya sea por inteligencia artificial o en Photoshop”, afirmó Ruiz Smith.

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Ruiz Smith expuso que en la imagen se aprecian cuerdas que desaparecen en la zona del cráneo y que no se encuentran sujetas a la rama que aparece en la composición visual.

Mencionó que la situación se agravó cuando medios locales en Monclova comenzaron a compartir la información asegurando que el suceso había ocurrido dentro del valle de Cuatro Ciénegas.

El director señaló que la autora de la publicación original realizó posteriormente un video donde admitió que los hechos no ocurrieron en dicho municipio, aunque no mencionó que la fotografía fuera falsa.

“La señora ni siquiera dijo originalmente que eran Cuatro Ciénegas la foto falsa. Desafortunadamente no reconoce que es una foto falsa editada”, comentó el director general de la fundación.

Ante la preocupación generada entre la población de Coahuila, Ruiz Smith garantizó que los ejemplares se encuentran bajo resguardo estricto y vigilancia constante por parte de su personal.

“Estamos totalmente tranquilos de que nuestros bisontes dentro de la reserva del santuario están perfectamente bien protegidos con seguridad las 24 horas”, señaló.

La vigilancia en el santuario incluye el uso de candados, cercos perimetrales y sistemas de cámaras de seguridad para monitorear el comportamiento de la manada y prevenir incidentes, comentó Ruiz Smith.

ESPERAN NACIMIENTO DE CRÍAS

El entrevistado confirmó que el inventario de los animales se encuentra completo y que tras una revisión exhaustiva no se ha registrado la ausencia o baja de ningún ejemplar.

Sobre el estado de la manada, Ruiz Smith señaló que los bisontes continúan en un proceso favorable de adaptación al ecosistema, a pesar de las condiciones climáticas actuales.

Actualmente se ha reforzado el monitoreo y la suplementación nutricional y mineral debido a que la región atraviesa por la temporada de sequía, lo que requiere atención especial para las hembras.

“La mayoría de las hembras ya en la última etapa de la gestación están preñadas. Estamos felices y emocionados de que empiecen a parir en abril o mayo”, afirmó Ruiz Smith.

Se estima que para la primavera puedan nacer entre 25 y 30 nuevas crías, lo que representaría un incremento significativo en la población de bisontes dentro del santuario coahuilense.

El director explicó que las hembras de bisonte tienen una sola cría por año, por lo que los nacimientos esperados son fundamentales para la viabilidad del programa a largo plazo.

TRÁMITES PARA APERTURA TURÍSTICA

En cuanto a la posibilidad de que el público general pueda visitar la reserva, Ruiz Smith expuso que todavía se encuentran trabajando en la gestión de protocolos y permisos necesarios.

El proceso administrativo incluye la obtención de trámites para operar bajo un esquema turístico, así como la contratación de seguros de responsabilidad civil para protección de los visitantes.

“Estamos preparando todo lo legal para abrirlo de la forma correcta. Seguiremos mejorando el espacio y los trámites requeridos para operar”, comentó Ruiz Smith.