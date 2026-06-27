Coahuila: entra ciclo escolar 2025-2026 en su recta final; llaman a mantener asistencia hasta el último día

Tras las evaluaciones aplicadas durante las últimas dos semanas, en las escuelas iniciaron el periodo de reforzamiento de aprendizajes, mientras los docentes realizan la captura de calificaciones, programada para el 3 de julio. Posteriormente, del 1 al 15 de julio se llevarán a cabo las ceremonias de graduación, antes del cierre oficial del ciclo.

El ciclo escolar 2025-2026 se encuentra en su etapa final y, de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación de Coahuila, restan 13 días para la conclusión de las actividades académicas.

Ante la proximidad de las vacaciones de verano, el secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, llamó a madres, padres de familia y estudiantes a mantener la asistencia regular a las aulas hasta el último día establecido en el calendario escolar.

”Cada uno de los días de nuestro calendario escolar son relevantes. Hay que aprovechar al máximo cada uno de los días y especialmente tener esta conciencia, especialmente invitando a nuestras mamás y papás a que recuerden que la asistencia de sus hijas y de sus hijos es fundamental”.

El funcionario señaló que existe una relación directa entre la asistencia de los estudiantes y su desempeño académico, además del impacto que tiene en su bienestar y desarrollo.

”Entre más puedan estar presentes en su trayecto formativo en las escuelas, más beneficios van a tener no solo desde una óptica de aprovechamiento académico, sino también desde una óptica de bienestar y desarrollo. Así que la invitación sigue muy firme de que pues sigamos asistiendo a la escuela. Ya tendremos el break, el descanso de verano y que con eso podamos regresar ya con todo al cien”, añadió.

Sobre las mejoras en el sector educativo en este ciclo escolar, Garza Fishburn destacó que se impulsaron distintas estrategias para fortalecer la alfabetización inicial, la lectoescritura, las habilidades matemáticas y la educación socioemocional en los planteles del estado.

Asimismo, señaló que avanzó la implementación del programa Level Up en escuelas primarias con cobertura, mientras que en secundaria el esquema ya opera al cien por ciento. Añadió que también se puso en marcha la estrategia Level Up Anywhere, desarrollada en coordinación con la Oficina Inspira, con el propósito de llevar la enseñanza del inglés a escuelas rurales.