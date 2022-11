Someten a 20 personas a terapias de conversión en Saltillo y Torreón

Miguel Morales de la Rosa, especialista en Género y Derechos Humanos, informó que en los talleres y cursos impartidos este año en Saltillo y Torreón, al menos 20 personas le han informado que fueron sometidas a terapias de conversión, por parte de grupos religiosos, principalmente en Saltillo y Torreón.

De ahí, explicó, la importancia de reformar el Código Penal para sancionar con multa y cárcel a quienes obliguen a las personas a someterse a tratamientos tendientes a modificar la orientación sexual.

Actualmente, indicó, esa conducta no está tipificada como delito, por esa razón las víctimas no denuncian, pues no habrá consecuencias legales.

“Con una reforma penal la pensarían dos veces quienes impartan estas terapias. Ahora no es algo que prohíba la ley, entonces no pueden existir denuncias, no hay una figura legal que prohíba esas acciones. Una reforma va a ayudar a las personas a que denuncien y a entender que las personas LGBTI+ no estamos enfermas”.

Este miércoles, la diputada priista Martha Loera presentó una iniciativa para adicionar al Código Penal el Artículo 246 Bis, para castigar con 4 a 12 años de prisión a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.

En julio, Morales también presentó una iniciativa ciudadana a fin de sancionar con cárcel y multa a quien imparta, promueva, ofrezca, cometa u obligue a otra persona a recibir terapia o cualquier práctica para anular, obstaculizar o modificar la orientación sexual, la expresión o identidad de género de una persona sin consentimiento.

Desde 2004, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación declaró que la homosexualidad no es susceptible de tratamiento alguno de sanación o cambio.