“En las casas ahorita no hay una persona que pueda decir ‘estoy en mi hogar, me voy a ir a cambiar o ir a trabajar’, por que no tiene ropa, no tienen lo básico, aseo personal; tenemos familias que tenían su dinero guardado, sus ahorros guardados en su casa y se fue todo, son familias que están destrozadas dentro de sus hogares viendo ¿que voy a hacer con mi vida?”, presume.