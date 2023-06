Miguel relata que él y la mamá de Regina se separaron hace cinco años. Acordaron tener cada uno una semana a la niña, y ese modo de operación les funcionó hasta hace tres meses, que con más conciencia, Regina decidió que no quería seguir transitando entre dos casas.

Miguel consideró que su separación de la mamá de Regina llevó a la niña a afrontar una vida distinta. Explicó que desde el inicio de este proceso fueron claros con ella. El padre de familia considera que eso le ha ayudado a la niña a desarrollar madurez y tomar decisiones sobre sus necesidades, para sentirse a gusto y en confianza, “y me tocó la buena suerte de que ella decidiera quedarse conmigo”.

“Voy por ella a la escuela, me acompaña en el trabajo, estamos muy poco tiempo ahí, y luego regresamos a casa. Yo cocino, ella hace la tarea, y luego hacemos labores del hogar”.

Para afrontar esta nueva responsabilidad, Miguel cuenta con el apoyo de su familia. “Sobre todo los fines de semana, me desahogo un poco para hacer cosas. Pero de lunes a viernes, vivimos solos”.

“Ya tenía estructurada mi vida, y el día que me dice, mi primer salto fue el tiempo, el trabajo, la atención de sus necesidades, y no descuidar mi función de proveer y ser un papá emocionalmente disponible”.

‘MI HIJA Y YO SOMOS COMO AMIGOS’

Miguel Heredia fue nominado por las personas que lo conocían como “el mejor papá soltero” en un concurso de esta casa editora, en el que obtuvo el segundo lugar. Los comentarios de las personas que lo apoyaban referían que ha sabido ser amigo y confidente de su hija.

“Regina y yo somos casi como amigos, somos como roomies, de repente bromeamos con eso”, relata Miguel, mientras sonríe. “Compartimos muchas, cosas viajamos, la gente que nos conoce sabe la confianza que me tiene”.

El papá de Regina reconoció que criar y proveer ha sido complicado. “Hay que dividir el tiempo, ser figura de autoridad, equilibrarlo con crianza respetuosa, afectiva, presente y no descuidar proveer”.

Regina estudia ballet, y Miguel ha tenido que buscar tiempo entre su vida laboral y su paternidad para poder estar presente, “es lo complicado”.

“Afortunadamente soy un privilegiado en ese aspecto, mis jefes son muy flexibles, tengo siete años en ese trabajo, y desde hace cinco que me separé les comenté la situación y me dieron todo el apoyo. Estoy consciente de que es un privilegio del que yo gozo, que hay muchos otros padres que no tienen esa ventaja que yo tengo en el trabajo”.

Miguel también reconoció a la mamá de Regina su disposición de respetar la decisión de la niña, “como madre debe ser muy difícil desprenderte de tus hijos”, y aunque asegura que siempre han sido equipo para la niña, “la dinámica ahora es responsabilidad cien por ciento de mi parte”.

El padre de familia cuenta que por hacerse cargo del cuidado de su hija, ha sido objeto de burlas con relación a su masculinidad. “Gente más joven piensa que por hacerme responsable al cien por ciento de tu hijo, se pierde tu masculinidad, cuando hoy en día ese término está bastante en duda”.

En Coahuila hay 26 mil 763 hombres que son padres solteros, de los cuales 4 mil 358 viven en la zona conurbada de la región Sureste del estado.