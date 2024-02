Sufren coahuilenses un viacrucis para denunciar delitos ante Fiscalía: tardan hasta ¡12 días!

Presentar una denuncia en Coahuila puede resultar un “viacrucis” para quienes son víctimas de un delito, pues el proceso para hacerlo puede llevar hasta 12 días sólo en la fase inicial. 35 por ciento decide no acudir a autoridades por considerar que es una pérdida de tiempo.

Un comerciante saltillense experimentó esa tardanza cuando acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) para interponer una denuncia por el delito de robo a negocio, buscando que la autoridad iniciara una investigación para dar con los responsables.

Según narra, hace cerca de un mes fue víctima de robo al interior de su negocio, por lo que decidió denunciar a las autoridades, aunque asegura que desde el principio observó confusión y desinterés, primero por parte de elementos de la Policía de Saltillo, quienes atendieron en primera instancia el reporte y, según asegura la víctima, no le dieron más información para continuar con la denuncia.

“Antes, cuando se metían -para el robo-, los policías les ayudaban con el llenado de un formulario y daban seguimiento. Ahora, nos dieron un número de folio, pero no nos dieron un documento digital, formato firmado, etc. De entrada no entendí para qué les llamaba a los policías municipales”, dijo.

El comerciante, quien prefirió mantener el anonimato, acudió a la FGE al siguiente día para interponer la denuncia, sin embargo después de dos horas de espera lo canalizaron a otras instalaciones de la Delegación Sureste.

“Al día siguiente vamos, y lo que nos pasó la segunda vez fue que después de cuatro horas, como es negocio, necesitamos el acta constitutiva, un poder que no traíamos y nos regresamos por la papelería. Volvimos y nos dijeron que el horario no era el adecuado”, dice.

Después de varios intentos, por fin el comerciante, acompañado de personas cercanas y abogados, logró tener un contacto directo con quien tratará su caso, pero de nuevo, lo retornó a su casa para elaborar la elaboración formal de la denuncia.

“Al cuarto intento, nos regresaron diciéndonos que volviéramos a casa para escribir la declaración a gusto, porque ahí tardaría hasta seis horas. No puede ser posible que estés tratando de hacer una denuncia por el robo o alguna cosa y te traten así. Si soy una persona trabajadora que tiene un horario, es imposible”, expresa.

Según los datos publicados por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), Coahuila tiene una cifra negra de delitos ocurridos pero no denunciados de 91.6 por ciento, al corte de 2022.

A detalle, la ENVIPE arroja que, de ese porcentaje de delitos que ocurrieron pero que no fueron denunciados, al menos el 35 por ciento de las personas dijo que no denunciaba porque le parecía una pérdida de tiempo, y este índice permaneció con las mismas cifras en comparación con el 2021, y esta es la primera causa o motivo de que no se denuncie en la entidad.

De acuerdo con el comerciante, el procedimiento solamente para interponer la denuncia, tardó un total de 12 días hasta que se considerara iniciada la querella, y en ese sentido, relató que le causó desesperanza que ese paso fue apenas la primera parte de lo que, según los abogados, podría tardar varios meses, si es que no se desiste antes.

“Por lo que nos han explicado, ni siquiera los del MP, iniciaría una mediación apenas. Es decir, apenas se va a mediar a ver si se puede llegar a un acuerdo sin necesidad de un juicio, no importa, está bien, pero al final del día esto tomaría algunos meses”, indica.