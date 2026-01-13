Suman tres denuncias por venta ilegal de fósiles en Coahuila; investigaciones, en curso: INAH

Francisco Aguilar, delegado del INAH, informó que la riqueza paleontológica de Coahuila representa un reto en materia de preservación, ya que resulta atractiva para su venta, a pesar de que esta práctica está prohibida.

En entrevista, señaló que de 2023 a la fecha se han interpuesto tres denuncias penales. Una de ellas se presentó contra una persona en la Región Lagunera, quien dijo desconocer que la venta de fósiles era ilegal y regresó las piezas. El resto de las denuncias, dos, continúan activas.

TE PUEDE INTERESAR: Nueva ley en Coahuila dignifica los centros de rehabilitación para adicciones: Luz Elena Morales

INVESTIGACIONES EN CURSO: DESIERTO Y ZONA CENTRO

De las dos denuncias que continúan activas, la primera corresponde a un evento ocurrido hace un año en Cuatro Ciénegas, relacionado con el robo de “arte mueble”. La segunda denuncia, de carácter más amplio, se centra en la venta ilegal de patrimonio cultural a través de redes sociales, abarcando municipios de la Zona Centro y del Desierto, como San Buenaventura, Ocampo y Nadadores.

En estos casos, el delegado indicó que las autoridades federales trabajan estrechamente con las autoridades culturales para identificar si las piezas provienen de terrenos privados o de ranchos que ya se encuentran debidamente inscritos en la Dirección de Registro Público de Sitios y Monumentos.

Existe un tercer antecedente relevante que tuvo lugar en la Región Lagunera durante el año 2023. En aquella ocasión, una persona que ofrecía piezas por internet fue interceptada; tras explicarle que sus acciones constituían un delito, entregó los objetos de manera voluntaria, lo que permitió cerrar esa investigación en particular.

Para evitar la venta ilegal, el INAH cuenta con una campaña federal denominada “El patrimonio no se vende”, con la cual se ha logrado rastrear a personas que lucran con la historia del país.

SANCIONES: HASTA 10 AÑOS DE CÁRCEL

La legislación actual, que actualizó una ley de 1972, ya no se limita a multas económicas simbólicas, sino que ajusta los montos a salarios actuales y prioriza las penas corporales. Quienes incurran en el robo o daño al patrimonio cultural enfrentan penas de tres a diez años de prisión.

Es importante mencionar que estos procesos se persiguen de oficio y existen pocas probabilidades de obtener libertad bajo fianza.

Finalmente, recordó que, ante la ley, el desconocimiento de la causa no exime de responsabilidad a los ciudadanos. La venta de una “punta de flecha” por apenas 300 pesos puede derivar en una condena penal, debido al valor histórico incalculable que se pierde para la nación.