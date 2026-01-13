Nueva ley en Coahuila dignifica los centros de rehabilitación para adicciones: Luz Elena Morales

TORREÓN, COAH.- La nueva Ley para la Regulación de Adicciones establece las pautas para que los centros de rehabilitación para la atención de las adicciones, los llamados anexos privados, sean supervisados y proporcionen una atención digna, exigiendo personal capacitado y prohibiendo los internamientos forzosos.

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Luz Elena Morales, dijo que, a través de la nueva reglamentación, se establecen las obligaciones para que las autoridades municipales y estatales puedan realizar inspecciones en los centros, de la mano con la federación, desde donde se hace la regulación.

El Congreso de Coahuila acaba de aprobar la Ley para la Regulación de Establecimientos Privados para la Atención a las Adicciones, con la que se busca supervisar, registrar y dignificar la atención, así como poner orden en centros que antes operaban sin control.

La iniciativa surgió a raíz de casos de violaciones a derechos humanos y malas prácticas en estos centros, que ahora deberán operar alineados a estándares que garanticen un tratamiento ético y efectivo para las adicciones en el estado.

Comentó que actualmente la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Coahuila se encuentra preparando el período ordinario de sesiones que inicia en el mes de marzo, con la intención de continuar en 2026 con la misma dinámica que ha venido imprimiendo esta legislatura.

El enfoque estará puesto en fortalecer la transparencia y la participación ciudadana, así como en impulsar reformas que respondan a las necesidades más apremiantes de la sociedad coahuilense, dijo la diputada.

Además, se prevé la discusión de temas en materia de seguridad, desarrollo social y economía, buscando consensos amplios que beneficien a todos los sectores.

Adelantó que el Poder Legislativo en Coahuila seguirá siendo un órgano ciudadano de puertas abiertas, que nutra las iniciativas con el sentir de las personas y de las instituciones, para que puedan ser aplicables.

Hizo hincapié en la importancia de mantener canales efectivos de diálogo con la ciudadanía y con organizaciones civiles, permitiendo que las propuestas se construyan de manera colaborativa y reflejen las verdaderas demandas del estado.

Como parte de la rendición de cuentas, dio a conocer que próximamente los legisladores de filiación priista rendirán sus informes sobre lo realizado en el año recién concluido y marcarán la pauta para que, en marzo, se aborden los pendientes legislativos.

Estos informes serán presentados en diferentes regiones, acercando el trabajo legislativo a la población y promoviendo un ejercicio de transparencia e inclusión en la toma de decisiones.