Supera los 390 mil visitantes la exposición militar en la Comarca Lagunera

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Coahuila
/ 28 abril 2026
    Supera los 390 mil visitantes la exposición militar en la Comarca Lagunera
    Miles de visitantes continúan acudiendo a la exposición militar “La Gran Fuerza de México”, que ha superado los 390 mil asistentes en la Comarca Lagunera, consolidándose como uno de los eventos de mayor afluencia en la región y acercando a la ciudadanía al trabajo de las fuerzas armadas. SANDRA GÓMEZ

Asimismo, autoridades estatales destacaron que este tipo de eventos ha contribuido a fortalecer la percepción de seguridad y la convivencia social en la entidad

TORREÓN, COAH.— El secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, ratificó que la exposición militar “La Gran Fuerza de México” ha registrado una afluencia de 390 mil visitantes hasta la fecha. Ante este éxito, se estima que durante la recta final del evento la cifra escale al medio millón de asistentes provenientes de diversos puntos de la Comarca Lagunera.

Este volumen de visitas evidencia la curiosidad de la ciudadanía por el entorno castrense, subrayando la relevancia de fomentar espacios educativos y culturales que integren a la sociedad civil con las instituciones armadas.

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$!La exposición militar continúa atrayendo a visitantes de distintos puntos de Coahuila y estados vecinos, en una muestra que busca reforzar el vínculo entre ciudadanía e instituciones armadas mediante actividades educativas y de acercamiento directo.
La exposición militar continúa atrayendo a visitantes de distintos puntos de Coahuila y estados vecinos, en una muestra que busca reforzar el vínculo entre ciudadanía e instituciones armadas mediante actividades educativas y de acercamiento directo. SANDRA GÓMEZ

“Le he comunicado al gobernador Manolo Jiménez Salinas el balance positivo de esta iniciativa. Respaldar esta exhibición fue una decisión acertada que ha permitido a familias y estudiantes conocer de primera mano el equipamiento y la labor del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional”, señaló el funcionario.

Pimentel González enfatizó que estos encuentros no solo promueven la disciplina y la responsabilidad, sino que también estrechan el vínculo de confianza entre la población y las fuerzas de seguridad. La convivencia directa con los efectivos ha generado un impacto positivo en la juventud, despertando sentimientos de patriotismo y respeto hacia la institución.

$!Familias, estudiantes y público en general recorren las instalaciones de la exposición militar en Torreón, donde pueden conocer de cerca el equipamiento del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, en un entorno diseñado para fomentar la convivencia y el aprendizaje cívico.
Familias, estudiantes y público en general recorren las instalaciones de la exposición militar en Torreón, donde pueden conocer de cerca el equipamiento del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, en un entorno diseñado para fomentar la convivencia y el aprendizaje cívico. SANDRA GÓMEZ

Asimismo, subrayó que el clima de paz en Coahuila es el motor que permite la llegada de capitales, la creación de puestos de trabajo y el respeto a la legalidad. Este escenario, afirmó, es fruto de la cooperación estratégica con los cuerpos militares, lo que posiciona al estado como un territorio seguro y atractivo para la inversión económica.

Respecto a la posibilidad de organizar eventos similares en el futuro, el secretario confirmó que el Ejecutivo estatal tiene la intención de replicar estos esquemas de alto impacto, motivados por los indicadores favorables obtenidos en esta edición.

$!Autoridades estatales destacaron el impacto positivo de la exposición “La Gran Fuerza de México”, al considerar que ha fortalecido la confianza entre la sociedad y las instituciones de seguridad, además de impulsar la formación de valores entre niñas, niños y jóvenes.
Autoridades estatales destacaron el impacto positivo de la exposición “La Gran Fuerza de México”, al considerar que ha fortalecido la confianza entre la sociedad y las instituciones de seguridad, además de impulsar la formación de valores entre niñas, niños y jóvenes. SANDRA GÓMEZ

El plan consiste en ampliar la agenda de actividades que impulsen el tejido social y la cultura, involucrando a diversos grupos ciudadanos. Con ello, se busca consolidar a la Comarca Lagunera como un polo logístico y recreativo de gran escala.

Destacó que la exposición ha servido como un catalizador para el turismo y el dinamismo comercial de la región. La participación masiva de los laguneros confirma que la sinergia entre las autoridades, la ciudadanía y las fuerzas armadas produce beneficios tangibles para la entidad.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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