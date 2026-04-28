Supera los 390 mil visitantes la exposición militar en la Comarca Lagunera

TORREÓN, COAH.— El secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, ratificó que la exposición militar “La Gran Fuerza de México” ha registrado una afluencia de 390 mil visitantes hasta la fecha. Ante este éxito, se estima que durante la recta final del evento la cifra escale al medio millón de asistentes provenientes de diversos puntos de la Comarca Lagunera. Este volumen de visitas evidencia la curiosidad de la ciudadanía por el entorno castrense, subrayando la relevancia de fomentar espacios educativos y culturales que integren a la sociedad civil con las instituciones armadas.

“Le he comunicado al gobernador Manolo Jiménez Salinas el balance positivo de esta iniciativa. Respaldar esta exhibición fue una decisión acertada que ha permitido a familias y estudiantes conocer de primera mano el equipamiento y la labor del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional”, señaló el funcionario. Pimentel González enfatizó que estos encuentros no solo promueven la disciplina y la responsabilidad, sino que también estrechan el vínculo de confianza entre la población y las fuerzas de seguridad. La convivencia directa con los efectivos ha generado un impacto positivo en la juventud, despertando sentimientos de patriotismo y respeto hacia la institución.

Asimismo, subrayó que el clima de paz en Coahuila es el motor que permite la llegada de capitales, la creación de puestos de trabajo y el respeto a la legalidad. Este escenario, afirmó, es fruto de la cooperación estratégica con los cuerpos militares, lo que posiciona al estado como un territorio seguro y atractivo para la inversión económica. Respecto a la posibilidad de organizar eventos similares en el futuro, el secretario confirmó que el Ejecutivo estatal tiene la intención de replicar estos esquemas de alto impacto, motivados por los indicadores favorables obtenidos en esta edición.

El plan consiste en ampliar la agenda de actividades que impulsen el tejido social y la cultura, involucrando a diversos grupos ciudadanos. Con ello, se busca consolidar a la Comarca Lagunera como un polo logístico y recreativo de gran escala. Destacó que la exposición ha servido como un catalizador para el turismo y el dinamismo comercial de la región. La participación masiva de los laguneros confirma que la sinergia entre las autoridades, la ciudadanía y las fuerzas armadas produce beneficios tangibles para la entidad.

Publicidad

Temas

Exposiciones Seguridad

Localizaciones

Torreón

