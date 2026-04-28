Torreón: Juez de Distrito obliga a concesionarios de aguas subterráneas a instalar medidores telemétricos en pozos

Según un comunicado difundido por las organizaciones civiles Encuentro Ciudadano Lagunero, Prodefensa del Nazas y Desarrollo Cardenista para el Campo Lagunero, el acuerdo judicial solicita a la autoridad convertir la Norma Mexicana NMX-AA-179-SCFI-2018 en una NOM, o bien emitir una nueva regulación que establezca criterios obligatorios de medición para el uso, explotación y aprovechamiento de aguas nacionales.

TORREÓN, COAH.- En cumplimiento de una sentencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo objetivo es fortalecer el control sobre la extracción de agua subterránea en la Comarca Lagunera, un juez de Distrito instruyó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a promover la creación de una Norma Oficial Mexicana (NOM) que obligue a los concesionarios a instalar medidores telemétricos.

Los quejosos presentaron esta petición durante la fase de cumplimiento de la sentencia, argumentando que aún existen dos problemas estructurales: la histórica sobreexplotación del acuífero y la carencia de medición precisa de los volúmenes extraídos.

En el planteamiento, se expone que la instalación de medidores telemétricos permitiría a autoridades y usuarios conocer en tiempo real la cantidad de agua extraída por cada concesionario, facilitando la supervisión, el uso eficiente del recurso y la detección de posibles irregularidades.

El juzgado respaldó esta propuesta y determinó que la medida es esencial para asegurar la protección, suministro y saneamiento sustentable del acuífero.

Además, en la resolución se indicó que una medición precisa permite certidumbre sobre los volúmenes utilizados, evita la subdeclaración y ayuda a reducir el acaparamiento del recurso hídrico.

Durante el proceso, Conagua se manifestó en contra de la medida, argumentando que la instalación de medidores telemétricos no estaba contemplada en la sentencia original de la Suprema Corte, por lo que consideraba que el juzgado no tenía facultad para imponerla en esta etapa. Sin embargo, el juez rechazó estos argumentos.

En el acuerdo, el juzgado requirió al Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte y al titular de Conagua que, en un plazo de 30 días hábiles, informen sobre las acciones realizadas para gestionar la conversión de la norma o la emisión de una nueva NOM.