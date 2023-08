Svea Hernández, la astrónoma coahuilense que estudia planetas parecidos a la tierra, ¡a 750 años luz!

“Justo en las primeras observaciones que fueron de julio del 2022, se incluyeron observaciones espectroscópicas. Ahí se observó desde Webb el objeto Wasp-39b, que se encuentra a aproximadamente 750 años luz de nosotros; es decir, que nos tomaría 750 años de la tierra llegar, y ahí se detectó agua en la atmósfera, dióxido de carbono, sodio, y esa es la primer probadita de este año”, explica.

“Estamos en un punto en la historia donde podemos estudiar la composición química de la atmósfera de otros planetas orbitando a otra estrella fuera del sol, y eso es increíble”, expresa.

En ese sentido, Svea aclara que si bien existen otros mundos como la tierra, o con su composición, no significa que se estudien para ver si podemos mudarnos hacia allá, sino para tratar de entender la evolución de nuestro propio planeta; es decir, nuestro futuro.

“Si podemos encontrar planetas similares a la tierra en una etapa distinta a la nuestra, tal vez podemos entender qué le puede pasar a la tierra en otro momento, e inclusive entender la evolución de sistemas como nuestro sistema solar”, subraya.

Sin embargo, la astrónoma comenta que estos hallazgos son apenas los primeros, y han sido sumamente valiosos para la historia, además de tomar en cuenta que apenas han transcurrido poco más de 12 meses desde que salieron las primeras imágenes, por lo que se podrían esperar hallazgos que incluso pueden cambiar el rumbo de la historia de los humanos desde la perspectiva espacial.

“Apenas estamos iniciando, y si realmente vamos a tener este observatorio por 15 años, cada año va a ser algo nuevo y sorprendente y en áreas distintas. Lo que estábamos planteando era sobre la formación de estrellas, pensábamos que era de una manera y ahora con las observaciones vemos que tal vez era poquito distinto”, informa Svea.

Svea Hernández, en entrevista con VANGUARDIA, dio un mensaje a los coahuilenses y a los mexicanos, sobre todo a las generaciones jóvenes que todavía tienen un futuro por delante sobre cualquier sueño que se tenga, en la ciencia, en lo artístico: “Es cuestión de trabajar y no dejar ir ese sueño. En lo personal me emociona la ciencia, pero es cuestión de seguir el sueño y no dejarlo ir”, dijo finalmente la científica coahuilense.