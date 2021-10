Taxistas en Saltillo prestan servicio con la aplicación de In Driver

En un sondeo aplicado a usuarios de aplicaciones y pasajeros en general, saltillenses aseguraron que las disputas entre los taxistas agremiados a un sindicato y conductores de plataformas electrónicas no tienen solución, pues tanto un grupo de choferes como el otro deben responder a los requisitos que exige cada modalidad.

Sin embargo, los conductores de In Driver no pueden ofrecer servicio a todos los pasajeros ni intentar abordar a alguien en la calle, pues no está permitido, además pocas veces se confiaría en un conductor sin la certeza de que trabaje en alguna empresa como In Driver, Uber, Didi, entre otras.

Mientras, cada vez hay más taxistas usando dichas aplicaciones para captar pasajeros adicionales a los viajes que puedan realizar con personas que “hagan la parada en la calle”.

“La verdad no entiendo, porqué cada vez que pides un carro llega un taxi a pitarte que él es el de la aplicación; o te subes a uno en la calle y se ve que trae la aplicación puesta en el celular colgado en el mismo tablero”, comentó Guadalupe Villegas, de 27 años.

Otro pasajero coincidió con que la competencia que provocó la llegada de las aplicaciones electrónicas para solicitar traslados, orilló a los taxistas a sumarse a esta flotilla de autos, aun teniendo una concesión como taxi.

Usuarios expusieron que lo ideal es que se regule el servicio, considerando los requisitos que se solicitan a ambos “bandos” y se aplique una sola ley, aunque también señalaron que si hay una competencia desleal también se debe al mal servicio que ofrecen los taxistas, pues, afirman que gran cantidad de los vehículos están en malas condiciones y los choferes visten pésimo.