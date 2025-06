Señalan contadores de votos de elección judicial, malos tratos del INE en Coahuila y falta de pago

Una de las empleadas temporales que contrató el Instituto Nacional Electoral (INE) en la Junta Distrital Ejecutiva 08 de Ramos Arizpe para las elecciones judiciales del 1 de junio denunció que, durante el proceso de escrutinio y cómputo, la institución se condujo con malos tratos y que, por errores internos, ahora también padecen la falta de pagos.

De acuerdo con el testimonio de la trabajadora, aunque en un inicio el personal de reclutamiento temporal les informó que habría jornadas largas para el escrutinio, nunca imaginaron que estas se extenderían hasta 28 horas continuas, como ocurrió del 1 al 2 de junio.

“El primer día tuvimos una jornada laboral de 17:00 horas hasta el siguiente día a las 21:00 horas, o sea, 28 horas sin dormir. Los demás días también fueron jornadas extensas, de 7:00 horas a 21:00 horas”, indicó.

Además de las jornadas extenuantes, la mujer señala que el personal temporal también recibió malos tratos, gritos y prohibiciones.

“Aunque nos daban de comer, a veces nos negaban el agua del refrigerador e incluso lo sellaban con cinta para que no lo abriéramos. El trato no era muy cordial, ya que en varias ocasiones nos gritaron. La mayoría de las personas que aceptamos ese trabajo necesitábamos mucho el dinero; había madres solteras que dejaron a sus bebés con tal de recibir el pago”, dijo.

Sin embargo, el problema más grave, según la joven, es que después de haber concluido con su labor, por la cual recibirían pagos equivalentes a 7 mil 500 pesos, estos no llegaron en tiempo y forma debido a errores en los nombres. Aun así, se les hizo acudir a las oficinas a intentar cobrarlo.

“Cuando llegamos, a algunos nos dijeron que no había pago porque nuestros nombres estaban mal escritos, que teníamos que esperar una respuesta de las oficinas centrales del INE. No obstante, ellos sabían que muchas personas tenían ese error y, aun así, nos hicieron ir a todos y gastar nuestra gasolina, solo para decirnos que no nos iban a pagar”, agregó.

Hasta el día de hoy, la afectada —quien prefirió permanecer en el anonimato por temor a que el pago se demore más— afirma que el INE no ha dado respuestas. Además, señala que en el grupo de WhatsApp donde se integraban personas con la misma problemática fueron eliminados sin explicación.

“Después de varios días, la gente comenzó a preguntar por su dinero, y lo que hicieron fue eliminarnos a todos del grupo y borrarlo, sin dar más explicaciones. Es muy molesto y desagradable que una institución así nos haya tratado tan mal”, concluyó.