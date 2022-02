Tejabán queda en cenizas en colonia Postal Cerritos

En cenizas terminó un tejabán en un predio de la colonia Postal Cerritos tras un fuerte incendio que devoró todo a su paso. Personal del cuerpo de bomberos acudió para atender el reporte

Alrededor de las 6:40 horas de ayer se recibieron varias llamadas al Sistema de Emergencias 911 informando que un domicilio de madera, cartón y lámina se estaba quemando en la calle Correo Mayor, entre Servicio Nacional y San Bartolomé.

Al llegar al sitio, los vulcanos comenzaron a sofocar las llamas para evitar su avance.

Para cuando los bomberos lograron controlar la situación, el fuego ya había destruido en su totalidad la humilde vivienda.

Tras las maniobras, los apagafuegos revisaron el sitio y descartaron que hubiera personas lesionadas a causa del incendio.

Luego de asegurarse de que las llamas no se volverían a activar, se retiraron aunque no pudieron determinar la causa del siniestro, pues la vivienda no contaba con servicio de energía eléctrica.

Apenas el pasado lunes, un incendio dejó sin hojas a varias familias tras acabar con cinco tejabanes en la colonia Morelos Quinta Etapa. Se informó que la causa fue una fogata más apagada cerca de las casas.