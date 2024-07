Tendrá Torreón en el 2025 un presupuesto participativo, para escuchar todas las voces

TORREÓN, COAH.- El presupuesto participativo, es decir, el corresponsabilizar a la ciudadanía en el cuidado y preservación de la infraestructura urbana, puesto que tiene que ver con tomar en cuenta el parecer de cada colonia y de cada área de Torreón, es una buena forma para que decidan dónde se aplican los recursos, dijo el alcalde Román Cepeda.

El presupuesto participativo es un mecanismo mediante el cual la ciudadanía, en asambleas ciudadanas o juntas de vecinos, eligen y definen los proyectos, bajo la administración y ejecución de las autoridades, planteó.

TE PUEDE INTERESAR: Denuncia mesero fiesta clandestina alarmado por menores ebrios; autoridad actúa

Es un proceso de participación voluntaria de la ciudadanía con el gobierno, decide la asignación de recursos públicos, a la vez que elige en qué se gastará parte del presupuesto.

Actualmente Torreón ocupa obras de mediano plazo y gran calado, que tienen que ver con el crecimiento propio de la ciudad y particularmente obras en colonias y ejidos, pavimentación, un centro comunitario, banquetas, casetas, techumbres, ellos van a decir ese tipo de obras, señaló.

Este tema es parte del ordenamiento administrativo que acaba de iniciar para hacer participativo el presupuesto, por cada obra se formaría un comité que colaborará en el desarrollo y supervisión de la obra.

“El tiempo no perdona, tenemos un proyecto administrativo 2022-2023-2024 y no hay tiempo para responder amparos o procedimientos judiciales, las necesidades de Torreón no se detienen y está esperando que le dediquemos ese recurso”, explicó.

TE PUEDE INTERESAR: Inicia Academia de Policía de Torreón preparación de nuevos cadetes

Más del 93 por ciento de sus compromisos se han cumplido y los demás es porque los proyectos han sido frenados por algún tema jurídico o de otro orden, por lo que es importante dar forma a la participación ciudadana.

En esta administración y la que sigue, lo que pretende es atender una petición ciudadana, no tomar decisiones unilaterales de gobierno.

Las decisiones unilaterales se dan en obras que ya están previstas en el IMPLAN, como el Giro Independencia, se tienen que hacer, obedecen al crecimiento ordenado de una ciudad como Torreón.

Así también, las obras que necesita una colonia o un ejido, ya sea de drenaje, agua, pavimentación, recarpeteo o cualquier tipo de obra, la deben determinar los vecinos, advirtió.

CAMBIO DE ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

El presupuesto participativo será reglamentado este año y el siguiente es cuando se empezará a operar.

El alcalde dio a conocer que existe una propuesta de cambiar toda la estructura administrativa en todas las direcciones, que respondan a las necesidades de Torreón.

TE PUEDE INTERESAR: Ayuntamiento de Torreón mantiene al corriente sus pagos con la CFE

“Mejoramiento, eficiencia y si se requiere, adelgazamiento de la nómina, adelante, pero lo importante es adecuado a lo que la ciudadanía demande”, sentenció.

El estudio va dirigido incluso a recapitular el presupuesto en función de lo que se ocupe y donde se ocupe.