Tenemos una ley electoral caduca, afirma Tatiana Clouthier

Desde Saltillo, la ex secretaria de Economía afirma que la legislación no está hecha para los tiempos modernos

Al ser cuestionada sobre el inicio adelantado al proceso electoral para renovar la Presidencia de la República, la ex funcionaria afirmó que la ley no está hecha para los tiempos modernos.

“ Yo creo que la parte que, es más importante, es que tenemos una ley electoral caduca . No está hecha para los tiempos modernos, y cuando estoy hablando de los tiempos modernos estamos diciendo que hemos aprobado varias cosas en el país en las cuales la ley electoral no está acorde a esa demanda. Tenemos todo el tema de las redes sociales, que no están en la nueva ley electoral ”, dijo.

“Sí creo que los tiempos empezaron, o sea hubo un calor muy temprano”, dijo al mismo tiempo en que estableció que debe hacerse un análisis de la actual realidad.

Recordó que el ex Presidente Vicente Fox Quesada también empezó una campaña adelantada. “Si no mal recuerdo su inicio empezó muy temprano para poder lograr entrar y romper la barrera que se tenía en el Partido Acción Nacional, PAN, en ese momento. Y si no lo hubiera hecho con tanta anticipación no hubiera podido entrar”, comentó.

“Entonces no es la primera vez”, dijo a manera de análisis.

Las elecciones para la renovación de la Presidencia de México iniciarán en 2024, pero miembros del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, iniciaron en el mes de junio de este año su actividad de promoción.

Aunque esta promoción está dirigida a los militantes de su partido, la cobertura que han tenido ex funcionarios como Claudia Sheinbaum, Adán Augusto, Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard llegan a todos los mexicanos.