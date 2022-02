“Tengo la suficiente capacidad para desempeñarme”, el soldador de 77 años que sigue fiel a su labor en Saltillo

Don Luis nació en San Luis Potosí y llegó a Saltillo cuando tenía 15 años, en compañía de su familia. Aquí aprendió el oficio de la soldadura en pequeños talleres del Centro . Después se independizó para trabajar por su cuenta y en más de 60 años no ha requerido ayudantes. La calidad de su trabajo es su carta de presentación , dice con una sonrisa oculta por el cubrebocas, pero evidente en los ojos que han visto de cerca la magia del fuego .

“ Yo lo difícil, lo hago fácil ”, dice como un mago que no revela su secreto, pero señala una dedicación inquebrantable, como la vez que reparó y llevó un globo de batidora mecánica y le dieron trabajo en la desaparecida tienda Gigante, y después los panaderos lo recomendaron en otros establecimientos en los que reparó y dio mantenimiento a maquinaria.

Aunque las chispas saltan y la luz aparece y desaparece, no hay ningún truco bajo la manga: “Nunca me tocó una chamba difícil como para darme por vencido o decirle a un gerente o cliente que no puedo hacer eso, sería una vergüenza”, dice rodeado de herramientas y estructuras metálicas en su taller que abre de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas, y los sábados de 8:00 a 17:00 horas.