Tereso Medina se perfila para dirigir la CTM a nivel nacional

La Confederación de Trabajadores de México (CTM) entró formalmente en un proceso de renovación de su dirigencia nacional, luego de que Carlos Humberto Aceves del Olmo confirmara que no buscará continuar al frente de la central obrera una vez que concluya el actual periodo estatutario, el próximo 23 de febrero de 2026.

Tras el anuncio, al interior de la Confederación comenzaron a delinearse los escenarios de la sucesión. Entre los perfiles que han cobrado mayor relevancia se encuentra el de Tereso Medina Ramírez, dirigente estatal de la CTM en Coahuila, quien es identificado por diversos sectores sindicales como uno de los aspirantes con mayor respaldo para encabezar la organización.

El líder saliente, quien estuvo al frente de la CTM durante una década, hizo un llamado al Comité Nacional para que el proceso de transición se conduzca de manera institucional, ordenada y conforme a los estatutos, privilegiando la unidad interna, la disciplina y la responsabilidad política.

Finalmente, Aceves del Olmo expresó su confianza en que la Confederación continuará desempeñando un papel clave en la defensa de los derechos laborales y en la estabilidad social y económica del país, independientemente del relevo en su dirigencia.

La elección del nuevo liderazgo se llevará a cabo durante el XVII Congreso Nacional Ordinario de la CTM, donde se definirá el rumbo que tomará la organización en la siguiente etapa del sindicalismo cetemista.