Mercadito de a Peso regresa a Ramos Arizpe para apoyar la economía familiar

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de apoyar la economía de las familias ramosarizpenses y mitigar el impacto de la llamada “cuesta de enero-febrero”, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe anunció la realización de una nueva jornada del Mercadito de a Peso “Todos por Más - Mejora”, en coordinación con el Gobierno del Estado.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que esta edición se llevará a cabo este viernes 6 de febrero, a partir de las 10:00 de la mañana, en la plaza de la colonia Manantiales, ubicada en la calle de los Arroyos, donde se espera la asistencia de decenas de familias del sector y zonas aledañas.

