Mercadito de a Peso regresa a Ramos Arizpe para apoyar la economía familiar

Coahuila
/ 5 febrero 2026
    Mercadito de a Peso regresa a Ramos Arizpe para apoyar la economía familiar
    El alcalde Tomás Gutiérrez Merino anunció una nueva edición del Mercadito de a Peso, programa que busca fortalecer la economía de las familias de Ramos Arizpe mediante el acceso a productos básicos a bajo costo. FOTO: REDES SOCIALES

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe anunció una nueva edición del Mercadito de a Peso “Todos por Más - Mejora”, una estrategia social que ofrecerá productos de la canasta básica a bajo costo

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de apoyar la economía de las familias ramosarizpenses y mitigar el impacto de la llamada “cuesta de enero-febrero”, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe anunció la realización de una nueva jornada del Mercadito de a Peso “Todos por Más - Mejora”, en coordinación con el Gobierno del Estado.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que esta edición se llevará a cabo este viernes 6 de febrero, a partir de las 10:00 de la mañana, en la plaza de la colonia Manantiales, ubicada en la calle de los Arroyos, donde se espera la asistencia de decenas de familias del sector y zonas aledañas.

$!La jornada del Mercadito de a Peso “Todos por Más - Mejora” se realizará este viernes en la plaza de la colonia Manantiales, donde se ofertarán alimentos y artículos esenciales a un peso.
La jornada del Mercadito de a Peso “Todos por Más - Mejora” se realizará este viernes en la plaza de la colonia Manantiales, donde se ofertarán alimentos y artículos esenciales a un peso. FOTO: CORTESÍA

El edil explicó que, mediante este programa, se pondrán a disposición de la ciudadanía diversos productos de la canasta básica a un costo simbólico de un peso, entre los que destacan frutas, verduras, huevo, aceite, arroz, sal, galletas dulces y saladas, refrescos, así como otros artículos de consumo diario.

Gutiérrez Merino subrayó que el Mercadito de a Peso forma parte de una estrategia integral de apoyo social, enfocada principalmente en los sectores más vulnerables del municipio, permitiendo a las familias acceder a alimentos esenciales y aliviar su gasto doméstico en los primeros meses del año.

Finalmente, el Gobierno Municipal reiteró la invitación a la población para acudir con anticipación al punto de encuentro y aprovechar los beneficios de este programa, el cual ha tenido buena respuesta en ediciones anteriores por su impacto directo en la economía familiar.

