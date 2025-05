Tesorero de Arteaga afirma no haber sido notificado sobre solicitud de destitución del PT

El tesorero municipal de Arteaga, Rubén Morales Quintero, aseguró que hasta el momento no ha recibido notificación oficial sobre la solicitud de destitución presentada en su contra por la síndica de minoría del Partido del Trabajo (PT), y defendió su trayectoria como servidor público al calificarla como “intachable”.

TE PUEDE INTERESAR: Captan nueva tala de árboles en colonia República de Saltillo; vecinos exigen vigilancia ambiental

“Yo estuve presente en esa sesión de cabildo y entiendo que la síndica de minoría presentó un oficio con esa solicitud. Al momento no he sido notificado, pero entiendo que lo recibió la alcaldesa y están trabajando en ese tema”, señaló Morales Quintero en entrevista.

El funcionario municipal calificó como legítimo el actuar del PT al presentar dicha solicitud, pero subrayó que no puede emitir una opinión sobre el contenido del oficio hasta no contar con una notificación formal.

“Yo creo que [la síndica de minoría] está en su papel de observar cuál es la problemática desde su perspectiva. Sin embargo, yo no estoy notificado todavía oficialmente. No puedo dar detalles de la naturaleza de su oficio. Yo creo que ella está haciendo su trabajo”, agregó el tesorero.

TRAYECTORIA DE 45 AÑOS

Morales Quintero defendió su labor como tesorero, destacando que cuenta con una carrera de más de cuatro décadas en el servicio público, sin observaciones o sanciones a nivel municipal, estatal o federal.

“El trabajo que estoy desempeñando como servidor público, específicamente en la Tesorería, es un trabajo que se respalda con 45 años de experiencia. Yo me he ganado todos los puestos por méritos y he tenido responsabilidades federales, estatales y municipales”, aseguró Morales.

También mencionó que fue catedrático durante 15 años en materia de finanzas públicas y que siempre ha operado con estricto apego a la ley. “Yo ya tengo una carrera y una trayectoria, y la cuido precisamente alineándome a las leyes”, remató el funcionario.

El tesorero afirmó que se mantiene respetuoso de las decisiones del cabildo y de la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores, y continuará enfocado en su labor mientras las autoridades competentes no le comuniquen oficialmente una resolución sobre el tema.