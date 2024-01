¿Tienes miedo? Estas son las zonas de Saltillo que más sensación de inseguridad causan

La seguridad en una ciudad es un tema que preocupa a todos, y Saltillo no escapa a esta realidad. Todas las ciudades tienen sus puntos débiles, ya sean derivados de iluminación insuficiente, áreas conflictivas o la falta de patrullaje policial. La percepción de seguridad varía significativamente según la zona y el contexto específico.

Jersés Vargas Jiménez: “Diría Mirasierra, pero esa es otra ciudad. Así que diré Guayulera y todo lo que pega en la sierra.”

Karina Medina Dávila: “En todo Saltillo está muy oscuro, falta mucha iluminación. La luz led no sirve...”

Fatys Calderón: “En las vialidades, algunas personas manejan con mucha imprudencia e irresponsabilidad.”

David Edmundo Camarillo Reyes: “El Congreso del Estado, la Presidencia Municipal, Palacio de Gobierno, Procuraduría.”

Héctor Aguilar: “Cada vez que me topo a un policía.”

Israel Cárdenas Orosco: “Caminar por el desnivel frente a Soriana San Isidro, donde inicia V. Carranza. Se siente uno inseguro al caminar por esa zona.”

Sandra Bernal: “Coahuila está catalogado como el más seguro de todo el país. Yo me siento seguro en Saltillo, aunque no me contesten un buenos días.”

Nepthali Quiroga: “Yo me siento seguro la mayor parte del tiempo. Hay quienes no se sienten seguros, pero porque no han salido del rancho. Vayan a Reynosa, Laredo; o Zacatecas nomás para que vean cómo se siente.”

Manuel Villarreal González: “De noche, a partir de las 8 o 9 de la noche, recorrer las calles de la Zona Centro (primer y segundo cuadro) se tienen amplias posibilidades de ser asaltado o agredido si andas a pie. Y si saliste de un bar en dicha zona, de que los policías te cacen para multarte, andes a pie o en auto.”

En una interesante interacción, César Roberto y Manuel Villarreal González dialogan sobre la percepción de seguridad en el centro de la ciudad, resaltando diferentes perspectivas y experiencias personales.

Flakis Sago: “En Nuevo Teresitas me tocó vivir 2 años; es mucho pandilleros, escuchas sus pasos en el techo y piedras tirando, sus amenazas entre ellos con sus palos y machetes.”

Naibe Handal: “En el Hospital General. ¿Por qué nadie está hablando de las pésimas condiciones y abandono en el que se encuentra dicha unidad médica?”

Jesús Rey Flores: “Casi en cualquier lugar y más cuando oscurece, veo peladitos con mochilas y cizallas buscando a quien robar, drogadictos todos ondeados, pocos rondines, casetas de policía vacías, etc. Lo peor es que los agarran y los sueltan.”

Estas diversas perspectivas de los ciudadanos saltillenses resaltan la complejidad de la seguridad en la ciudad y la necesidad de abordar de manera integral los desafíos planteados por la comunidad.

La colaboración entre los residentes y las autoridades locales es crucial para construir un entorno más seguro y confiable.