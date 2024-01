¿Tienes uno? Retiran de las calles alrededor de 2 mil 480 vehículos ‘yonqueados’ en Saltillo

Del año pasado, a la fecha; 400 motocicletas decomisadas por infracciones, no han sido reclamadas por los “propietarios”

La Policía Municipal de Saltillo ha retirado de las calles cerca de 2 mil 480 vehículos “yonqueados”, sin que hayan sido reparados por los propietarios; en tanto que han decomisado 400 motocicletas que no han sido reclamadas por quienes se ostenten como propietarios y presenten la documentación respectiva.

Zulema Banda Alemán, subdirectora de Tránsito, informó que las unidades tenían años abandonadas en las calles, sin trabajos de reparación, de manera que fueron retiradas y llevadas a depósitos, como parte de un programa realizado por el Ayuntamiento desde hace varios meses y que se mantendrá vigente este año.

De no ser reclamados por los dueños, se determinará jurídicamente que procede con los vehículos, aunque una posibilidad sería que el Municipio decidiera ofrecerlos como chatarra, lo que se determinará posteriormente.

“Hemos estado trabajando estos meses con el programa de retiro de vehículos abandonados en diversos sectores de la ciudad, con la finalidad de dar una mejor imagen a las colonias. Si tienen algún reporte, hacerlo a la corporación, ya sea por los grupos de seguridad de WhatsApp. Esto contribuye a evitar focos de infección, ayuda a que el ciudadano se sienta seguro y evitar la comisión de delitos que se pueden dar por estar ahí los cascarones de vehículos”.

“Tenemos alrededor de 2 mil 480 vehículos retirados en lo que va de los meses, estuvimos trabajando desde el año pasado en el tema y vamos a continuar, por eso es muy importante reportar”.

Añadió que el propietario, para recuperarlo, deberá presentar la documentación de la unidad y si no acuden se queda en el corralón, donde el ciudadano tendrá que cubrir la estancia.

Respecto a las 400 motocicletas decomisadas el año pasado por infracciones de tránsito, que no contaban con la documentación respectiva y cuyos conductores no presentaron la licencia de conducir, fueron llevadas a los corrales. Esas unidades no han sido reclamadas; para recuperarlas, quienes se ostenten como dueños deberán presentar la documentación que los acredite como tales.

Aproximadamente, otras 400 motocicletas han sido recuperadas por los propietarios, quienes pagaron las multas y presentaron la documentación que acreditó la propiedad.