Con esto se decidió la construcción de 52 plantas, de las cuales 34 serían construidas por la dependencia federal, el resto serían desarrolladas por el Gobierno de Coahuila, el Gobierno de Durango o el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón.

De las 34 plantas ejecutadas por Conagua, oficialmente quedaron inconclusas 14. De las restantes 20, al menos 16 nunca operaron, de acuerdo con los testimonios de los gerentes de los sistemas operadores de agua de los municipios de Francisco I. Madero, San Pedro, Matamoros, además de recorridos realizados por VANGUARDIA.

“Nunca sirvieron, ahí quedaron los filtros grandes para el arsénico”, afirmó Servando Zárate, gerente general de Simas Matamoros.

Ante esta situación, Conagua respondió a través de un cuestionario enviado a Eduardo Fuentes, director del organismo de Cuencas Centrales del Norte, que esto es responsabilidad de los organismos operadores de agua.

En su respuesta, Conagua refiere que una de las razones son los costos de operación que se estiman en 1 peso por metro cúbico, adicionalmente a gastos de energía eléctrica y reactivos químicos para la potabilización.

Esto, de acuerdo con el director general del Centro de Investigación en Agua y Derechos humanos, Miguel Hernández, no es justificable, porque en derecho hay un principio que dice: “no puedes utilizar en tu beneficio tu propia torpeza”.

El académico Hernández sostiene que el programa fue condenado a que no funcionara, pues todos los sistemas operadores de agua de La Laguna trabajan en números rojos.

Sobre las erogaciones, 22 contratos firmados por estos proyectos fueron formalizados por Conagua, pero el pago sería efectuado por autoridades estatales de Coahuila y Durango.

“Me preocuparía si la Conagua pagó el total de la obra y nunca fue terminada. ¿Esto qué indica?, que hay un proceso de corrupción, pues alguien autorizó un pago para una obra que no terminó y que en consecuencia no fue entregada”, consideró Miguel Hernández.

VANGUARDIA solicitó las facturas de los pagos realizados, pero tanto autoridades federales como estatales se echaron la pelota mutuamente, diciendo no contar con éstas.

Además todas estas obras hídricas se encontrarían en un limbo jurídico.

Por un lado, la Conagua se deslinda de éstas, al asegurar que la operación y mantenimiento son competencia de los organismos operadores del servicio.

Sin embargo, los directores de los operadores de agua niegan que las obras sean de los sistemas, pues señalan que no existen actas de entrega-recepción ni son parte del patrimonio.

Mientras tanto, y pese a esta millonaria inversión, el 70.83 por ciento del agua entregada al sector público urbano de La Laguna rebasa los límites permitidos de concentración de arsénico, el cual resulta nocivo para la salud.

Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for

Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.