TORREÓN, COAH.- En la Escuela Secundaria General No. 15 de la colonia Sol de Oriente, los maestros se declararon en paro indefinido debido a que los dirigentes de la Sección 35 del SNTE no les han pagado su fondo de ahorro.

Por segunda semana consecutiva, las manifestaciones de los docentes en La Laguna de Coahuila continúan por la falta de pago del ahorro magisterial, pues señalan que el sindicato no les puede liquidar sus fondos porque los tiene invertidos en una financiera que operan para su provecho.

Publicidad

Señalan que lo anterior se puede prestar a malos manejos de los recursos y piden que la directiva de la Sección 35 rinda cuentas por lo que presumen un manejo irregular del presupuesto de los trabajadores.

PARO INDEFINIDO

Los profesores de la Escuela Secundaria General No. 15 no se habían sumado a los paros y decidieron aplazar sus protestas hasta la mañana de ayer lunes, ya que durante el fin de semana no obtuvieron ninguna respuesta ni comunicación con sus representantes sindicales.

Publicidad