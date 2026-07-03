Accidente con pirotecnia en graduación deja cinco heridos en Torreón (video)
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Culpan a maestra del incidente, quien instaló el artefacto sin autorización ni medidas de seguridad
TORREÓN, COAH.- Durante la celebración de una graduación de Preescolar en el Instituto Excélsior, en Torreón, una falla en un artefacto de pirotecnia dejó como saldo tres menores y dos adultos lesionados.
El percance ocurrió justo cuando iniciaba el acto protocolario, cuando el explosivo se salió de control. El Instituto Excélsior activó sus protocolos médicos de inmediato para atender a los heridos, enfatizando que las instalaciones habían sido prestadas al Jardín de Niños Centenario.
Las autoridades corroboraron que el colegio sede tiene todo en regla, pero desconocía totalmente la intención de usar pirotecnia.
La directora del Jardín de Niños Centenario, al igual que los directivos del instituto, manifestó desconocer el uso del material. Tras el reporte, se señaló a una docente de tercer grado como la responsable: ella misma compró el producto en Gómez Palacio, Durango, y lo instaló y activó en el lugar sin autorización ni medidas de seguridad.
Al no contar con los permisos exigidos, el evento se realizó de manera irregular. En redes sociales circula un video donde se observa el momento del estallido y la confusión de los padres de familia.
Las autoridades competentes ya iniciaron las investigaciones para determinar las responsabilidades legales derivadas de este uso no autorizado.