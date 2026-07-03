Accidente con pirotecnia en graduación deja cinco heridos en Torreón (video)

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Accidente con pirotecnia en graduación deja cinco heridos en Torreón (video)
    El estallido provocó pánico entre los graduados y padres de familia. SANDRA GÓMEZ

Culpan a maestra del incidente, quien instaló el artefacto sin autorización ni medidas de seguridad

TORREÓN, COAH.- Durante la celebración de una graduación de Preescolar en el Instituto Excélsior, en Torreón, una falla en un artefacto de pirotecnia dejó como saldo tres menores y dos adultos lesionados.

El percance ocurrió justo cuando iniciaba el acto protocolario, cuando el explosivo se salió de control. El Instituto Excélsior activó sus protocolos médicos de inmediato para atender a los heridos, enfatizando que las instalaciones habían sido prestadas al Jardín de Niños Centenario.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/blindan-a-coahuila-desde-el-aire-contra-el-gusano-barrenador-del-ganado-IM21874804

Las autoridades corroboraron que el colegio sede tiene todo en regla, pero desconocía totalmente la intención de usar pirotecnia.

$!El Jardín de Niños Centenario celebró su graduación en las instalaciones del Instituto Excélsior, donde ocurrió el incidente.
El Jardín de Niños Centenario celebró su graduación en las instalaciones del Instituto Excélsior, donde ocurrió el incidente. CORTESÍA

La directora del Jardín de Niños Centenario, al igual que los directivos del instituto, manifestó desconocer el uso del material. Tras el reporte, se señaló a una docente de tercer grado como la responsable: ella misma compró el producto en Gómez Palacio, Durango, y lo instaló y activó en el lugar sin autorización ni medidas de seguridad.

Al no contar con los permisos exigidos, el evento se realizó de manera irregular. En redes sociales circula un video donde se observa el momento del estallido y la confusión de los padres de familia.

Las autoridades competentes ya iniciaron las investigaciones para determinar las responsabilidades legales derivadas de este uso no autorizado.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Alumnos
Graduaciones

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Ebrard, aclarando

Ebrard, aclarando
true

Mirador 03/06/2026
El cruce de las calles Purcell y Victoria se convirtió en el punto de reunión después del partido.

Saltillo: incrementan aficionados que acuden a Alameda Zaragoza por triunfos de México
Familias acudieron al FutFest para convivir y seguir las actividades organizadas en torno a la Copa del Mundo.

Roberto Carlos destacó la tranquilidad y seguridad de Saltillo: Javier Díaz
Rifan ilustración de Caifanes por Noe Silva firmada por Saúl Hernández en Saltillo.

Rifa con causa en Saltillo: Gana una ilustración de Noe Silva firmada por Saúl Hernández
El alcalde Javier Díaz González dio la bienvenida al exfutbolista brasileño en el templete principal.

‘Volveré más veces’: Roberto Carlos anuncia proyectos con la Fundación Real Madrid en Saltillo
Las operaciones de control rutinario en lugares públicos, como aeropuertos y carreteras, han aumentado significativamente como parte de la nueva estrategia de la agencia.

El ICE refuerza sus operativos y llega a 10.000 detenciones en 5 días
Los crecientes ataques con drones, la escasez de combustible y los cortes de electricidad en Crimea, la región anexionada ilegalmente por Rusia, son algunos de los factores que aumentan la presión sobre el presidente Vladimir V. Putin.

Ucrania intensifica la presión sobre Putin con ataques en Crimea