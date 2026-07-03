Blindan a Coahuila desde el aire contra el gusano barrenador del ganado

El administrador del Aeropuerto Internacional Venustiano Carranza, Miguel Ángel Villarreal Muñoz, informó que esta medida forma parte de una campaña nacional encaminada a proteger la actividad pecuaria, considerada uno de los pilares económicos del Estado.

FRONTERA, COAH.- La estrategia para contener el avance del gusano barrenador del ganado mantiene un despliegue permanente en Coahuila mediante vuelos diarios que liberan millones de moscas estériles sobre distintas regiones de la entidad, como parte de un operativo sanitario diseñado para frenar la reproducción de la plaga.

Explicó que el aeropuerto ubicado en Frontera funge como punto estratégico de apoyo para las aeronaves encargadas de las operaciones, ya que ahí realizan escalas para abastecerse de combustible antes de continuar con las rutas de dispersión.

Las aeronaves despegan diariamente desde Tampico, Tamaulipas, alrededor de las 05:30 horas, para cubrir amplias zonas del territorio coahuilense. Cada semana, entre 4 y 5 aviones aterrizan en Frontera para reabastecerse, mientras otras unidades únicamente sobrevuelan el Estado para cumplir con la liberación del insecto estéril.

Las operaciones comenzaron hace aproximadamente dos meses en la Región Centro, donde los vuelos efectuaban recorridos en patrón de zigzag para garantizar una cobertura amplia y uniforme.

RESPUESTA FOCALIZADA PARA PROTEGER EL HATO PECUARIO

Actualmente, los esfuerzos se concentran principalmente en los municipios de Zaragoza, Nava, Allende, Guerrero e Hidalgo, donde las autoridades sanitarias mantienen un monitoreo permanente para impedir la propagación del gusano barrenador.

Villarreal Muñoz explicó que cuando productores ganaderos o médicos veterinarios notifican la presencia de animales afectados, las brigadas aéreas refuerzan las descargas de moscas estériles en esas áreas específicas, con el propósito de cortar el ciclo reproductivo del insecto y evitar nuevos brotes.

Cada aeronave transporta entre 5 mil y 6 mil millones de moscas estériles, las cuales permanecen en compartimientos refrigerados hasta el momento de su liberación mediante un sistema especializado instalado en la parte inferior del fuselaje.

Para estas misiones se utilizan aeronaves tipo Pilatus y King Air, adaptadas especialmente para la dispersión aérea del insecto estéril. El funcionario subrayó que esta estrategia representa una de las principales herramientas para salvaguardar la sanidad del hato ganadero coahuilense y evitar que la plaga se extienda hacia nuevas regiones del estado.