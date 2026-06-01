Acción Nacional llama al voto estratégico para garantizar el progreso de Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Acción Nacional llama al voto estratégico para garantizar el progreso de Coahuila
    Integrantes del PAN criticaron la estrategia de seguridad del Gobierno Federal. SANDRA GÓMEZ

El partido afirmó que busca mantener la seguridad y el desarrollo económico en la entidad

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de mantener la ruta de desarrollo en la entidad, el Partido Acción Nacional (PAN) hizo un llamado al electorado coahuilense para acudir a las urnas este 7 de junio y respaldar proyectos que, aseguró, garanticen la seguridad y el crecimiento económico, además de fijar su postura frente a la propuesta política de Morena.

Durante una conferencia de prensa en Torreón, los candidatos Thalía Peñaloza, Claudia Álvarez, Abraham Rebollar y Gerardo Aguado, acompañados por los legisladores Guillermo Anaya y Marcelo Torres Cofiño, destacaron la importancia del Congreso del Estado como un contrapeso necesario dentro de la vida democrática.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/pri-y-aliados-se-declaran-listos-para-la-jornada-electoral-y-confian-en-el-respaldo-ciudadano-en-coahuila-GL21087212

Los aspirantes señalaron que su plataforma electoral fue construida a partir de las demandas ciudadanas recogidas durante la campaña, particularmente en temas de infraestructura, salud y servicios públicos, propuestas que buscarán traducir en iniciativas y reformas legislativas.

Uno de los temas centrales de la reunión fue la comparación con otras entidades del país. El delegado nacional del PAN, Ernesto Sánchez, advirtió sobre los riesgos de replicar en Coahuila modelos de gobierno que, a su consideración, han generado problemas de inseguridad y estancamiento económico en estados gobernados por Morena.

“No permitiremos que la inestabilidad que aqueja a otras partes del país se replique aquí; defenderemos las condiciones de éxito de Coahuila”, afirmó.

Asimismo, integrantes del partido criticaron la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno Federal y señalaron la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales y electorales ante la presencia del crimen organizado en diversas regiones del país.

Los candidatos coincidieron en que el Congreso debe desempeñarse como un espacio de debate, análisis y construcción de acuerdos, y no limitarse a validar las decisiones del Poder Ejecutivo.

Los representantes de Acción Nacional enfatizaron que, al tratarse de una elección intermedia, la participación ciudadana será determinante para definir el rumbo de la política local y la integración del Poder Legislativo.

A unos días de concluir las campañas, el PAN reiteró su compromiso de continuar recorriendo Torreón para promover el voto informado y convencer a la ciudadanía de la importancia de participar en la jornada electoral para preservar las condiciones de seguridad y desarrollo que, afirmaron, distinguen a Coahuila.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones
Elecciones Coahuila

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Mundial: Falta poco

Mundial: Falta poco
true

Sheinbaum y el nacionalismo defensivo contra EU
Saltillo en disputa, los perfiles que buscan llegar al Congreso

Saltillo en disputa, los perfiles que buscan llegar al Congreso
No había huella de frenadoAutoridades de Tránsito y del Ministerio Público de Asuntos Viales iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente y establecer las responsabilidades de los conductores involucrados.

Aparatoso choque por alcance contra Ruta 7 deja a madre e hijo lesionados en Saltillo
Conoce a los candidatos del Distrito 14 de Saltillo, Coahuila

Conoce a los candidatos del Distrito 14 de Saltillo, Coahuila
Rubén Torres recorrió los 21 kilómetros caracterizado como Spider-Man, una tradición que mantiene desde hace varios años para motivar a niños y corredores durante la competencia.

Spider-Man corre el 21K Coahuila 2026 en Saltillo para inspirar a los niños
En medio de la crisis de combustible que paraliza la recogida de desechos en La Habana, montones de basura de más de un metro de altura se han convertido en parte usual del paisaje,

La otra crisis de Cuba: basura, dengue y chikunguña
Una fase de estancamiento ha reemplazado a las promesas de victorias rápidas en Ucrania, Gaza e Irán, dejando al gobierno con difíciles negociaciones por delante.

Las intervenciones internacionales de Trump se estancaron y eso le molesta