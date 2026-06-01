Acción Nacional llama al voto estratégico para garantizar el progreso de Coahuila

Durante una conferencia de prensa en Torreón, los candidatos Thalía Peñaloza, Claudia Álvarez, Abraham Rebollar y Gerardo Aguado, acompañados por los legisladores Guillermo Anaya y Marcelo Torres Cofiño, destacaron la importancia del Congreso del Estado como un contrapeso necesario dentro de la vida democrática.

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de mantener la ruta de desarrollo en la entidad, el Partido Acción Nacional (PAN) hizo un llamado al electorado coahuilense para acudir a las urnas este 7 de junio y respaldar proyectos que, aseguró, garanticen la seguridad y el crecimiento económico, además de fijar su postura frente a la propuesta política de Morena.

Los aspirantes señalaron que su plataforma electoral fue construida a partir de las demandas ciudadanas recogidas durante la campaña, particularmente en temas de infraestructura, salud y servicios públicos, propuestas que buscarán traducir en iniciativas y reformas legislativas.

Uno de los temas centrales de la reunión fue la comparación con otras entidades del país. El delegado nacional del PAN, Ernesto Sánchez, advirtió sobre los riesgos de replicar en Coahuila modelos de gobierno que, a su consideración, han generado problemas de inseguridad y estancamiento económico en estados gobernados por Morena.

“No permitiremos que la inestabilidad que aqueja a otras partes del país se replique aquí; defenderemos las condiciones de éxito de Coahuila”, afirmó.

Asimismo, integrantes del partido criticaron la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno Federal y señalaron la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales y electorales ante la presencia del crimen organizado en diversas regiones del país.

Los candidatos coincidieron en que el Congreso debe desempeñarse como un espacio de debate, análisis y construcción de acuerdos, y no limitarse a validar las decisiones del Poder Ejecutivo.

Los representantes de Acción Nacional enfatizaron que, al tratarse de una elección intermedia, la participación ciudadana será determinante para definir el rumbo de la política local y la integración del Poder Legislativo.

A unos días de concluir las campañas, el PAN reiteró su compromiso de continuar recorriendo Torreón para promover el voto informado y convencer a la ciudadanía de la importancia de participar en la jornada electoral para preservar las condiciones de seguridad y desarrollo que, afirmaron, distinguen a Coahuila.