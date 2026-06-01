PRI y aliados se declaran listos para la jornada electoral y confían en el respaldo ciudadano en Coahuila

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    PRI y aliados se declaran listos para la jornada electoral y confían en el respaldo ciudadano en Coahuila
    Los candidatos coincidieron en que una alta participación ciudadana será clave para obtener un resultado favorable en las urnas. CORTESÍA

Los candidatos aseguraron que cuentan con una estructura preparada para garantizar la transparencia electoral

TORREÓN, COAH.- Con la maquinaria electoral lista, la Alianza Ciudadana por la Seguridad anunció que todo se encuentra preparado para la jornada electoral del próximo 7 de junio. Tras concluir al cien por ciento la fase de capacitación, sus dirigentes aseguraron que cuentan con una estructura de representantes de casilla preparada para garantizar la transparencia del proceso y defender cada voto.

Durante una conferencia de prensa realizada en las instalaciones del PRI Torreón, acompañados por legisladores federales, los candidatos locales destacaron el ambiente positivo que, aseguraron, han percibido durante sus recorridos por la región.

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Fernando Villarreal señaló que observadores provenientes de diversos estados han constatado las condiciones de tranquilidad que prevalecen en la entidad.

“Son testigos de un Coahuila fuerte y de la confianza que la ciudadanía tiene en nuestra ruta”, afirmó.

Por su parte, Felipe González subrayó la importancia de mantener el orden y la coordinación como factores fundamentales para impulsar el desarrollo del estado.

A su vez, Verónica Martínez destacó la cercanía alcanzada con la ciudadanía durante la campaña.

“Hemos realizado una campaña limpia, escuchando a los vecinos y sumando a personas de distintas corrientes políticas que confían en nuestro proyecto”, expresó.

Ximena Villarreal afirmó que la estructura territorial se encuentra fortalecida y lista para la jornada electoral, al tiempo que señaló que la principal demanda de la ciudadanía continúa siendo la seguridad.

“Vamos con todo este 7 de junio; protegeremos lo que se ha construido en Coahuila y en Torreón”, sostuvo.

En tanto, Hugo Dávila cerró el posicionamiento al insistir en la importancia de privilegiar una política de resultados por encima de la confrontación, enfocándose en temas prioritarios como la pavimentación y los servicios públicos.

$!Durante una conferencia en el PRI Torreón, destacaron el ambiente positivo percibido durante la campaña.
Durante una conferencia en el PRI Torreón, destacaron el ambiente positivo percibido durante la campaña. CORTESÍA

“Menos grilla y más trabajo es nuestro compromiso”, reiteró, al expresar su confianza en que el cierre de campaña se reflejará en un resultado favorable en las urnas.

A pocos días de la elección, los candidatos coincidieron en que la participación ciudadana será un factor clave para el resultado de la jornada electoral del próximo domingo.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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