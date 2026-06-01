PRI y aliados se declaran listos para la jornada electoral y confían en el respaldo ciudadano en Coahuila

Durante una conferencia de prensa realizada en las instalaciones del PRI Torreón, acompañados por legisladores federales, los candidatos locales destacaron el ambiente positivo que, aseguraron, han percibido durante sus recorridos por la región.

TORREÓN, COAH.- Con la maquinaria electoral lista, la Alianza Ciudadana por la Seguridad anunció que todo se encuentra preparado para la jornada electoral del próximo 7 de junio. Tras concluir al cien por ciento la fase de capacitación, sus dirigentes aseguraron que cuentan con una estructura de representantes de casilla preparada para garantizar la transparencia del proceso y defender cada voto.

Fernando Villarreal señaló que observadores provenientes de diversos estados han constatado las condiciones de tranquilidad que prevalecen en la entidad.

“Son testigos de un Coahuila fuerte y de la confianza que la ciudadanía tiene en nuestra ruta”, afirmó.

Por su parte, Felipe González subrayó la importancia de mantener el orden y la coordinación como factores fundamentales para impulsar el desarrollo del estado.

A su vez, Verónica Martínez destacó la cercanía alcanzada con la ciudadanía durante la campaña.

“Hemos realizado una campaña limpia, escuchando a los vecinos y sumando a personas de distintas corrientes políticas que confían en nuestro proyecto”, expresó.

Ximena Villarreal afirmó que la estructura territorial se encuentra fortalecida y lista para la jornada electoral, al tiempo que señaló que la principal demanda de la ciudadanía continúa siendo la seguridad.

“Vamos con todo este 7 de junio; protegeremos lo que se ha construido en Coahuila y en Torreón”, sostuvo.

En tanto, Hugo Dávila cerró el posicionamiento al insistir en la importancia de privilegiar una política de resultados por encima de la confrontación, enfocándose en temas prioritarios como la pavimentación y los servicios públicos.