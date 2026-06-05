Administración de Torreón lamenta el deceso de Román Alberto Cepeda y ratifica funcionamiento municipal

TORREÓN, COAH.- El Gobierno de Torreón dio a conocer este viernes el fallecimiento del alcalde Román Alberto Cepeda González, ocurrido esta mañana en un centro médico de la ciudad a causa de complicaciones de salud. Mediante un comunicado oficial, las autoridades confirmaron el fallecimiento del titular del Ejecutivo Municipal, quien ejerció sus funciones hasta este 5 de junio de 2026.

”Con gran pesar, hacemos del conocimiento público el fallecimiento del alcalde Román Alberto Cepeda González, tras complicaciones de salud surgidas en las últimas horas”, informó la administración en sus canales oficiales. A raíz de la noticia, el equipo de regidores, directores y servidores públicos se unió al duelo, reconociendo el liderazgo del alcalde y el trabajo realizado al frente de la ciudad. Asimismo, el Ayuntamiento envió un mensaje de apoyo a la familia Cepeda Bremer y extendió sus condolencias a su esposa, Selina Bremer, así como a sus hijos y seres queridos, al tiempo que solicitó la comprensión de la ciudadanía ante el difícil momento.

Ante este suceso, el Gobierno Municipal informó que los servicios y trámites continuarán operando con normalidad. Se enfatizó que el compromiso con los torreonenses prevalece, asegurando la continuidad de los programas sociales y proyectos estratégicos que actualmente se encuentran en desarrollo. ”El personal administrativo prosigue con sus responsabilidades diarias, honrando así la dedicación que siempre mostró el alcalde Román Alberto Cepeda González en su labor pública”, recalcó la autoridad.

La noticia ha generado consternación en diversos sectores de la sociedad, que reconocen la trayectoria política de Cepeda González en la historia reciente de Torreón y de Coahuila.

Publicidad

Temas

Alcaldes Fallecimientos

Localizaciones

Torreón

