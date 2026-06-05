Administración de Torreón lamenta el deceso de Román Alberto Cepeda y ratifica funcionamiento municipal

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    Administración de Torreón lamenta el deceso de Román Alberto Cepeda y ratifica funcionamiento municipal
    Durante su gestión impulsó diversos proyectos de desarrollo urbano y económico, además de participar en eventos públicos y foros de planeación para la ciudad. CORTESÍA

La noticia generó muestras de condolencia de funcionarios, colaboradores y distintos sectores de la sociedad lagunera y del estado

TORREÓN, COAH.- El Gobierno de Torreón dio a conocer este viernes el fallecimiento del alcalde Román Alberto Cepeda González, ocurrido esta mañana en un centro médico de la ciudad a causa de complicaciones de salud.

Mediante un comunicado oficial, las autoridades confirmaron el fallecimiento del titular del Ejecutivo Municipal, quien ejerció sus funciones hasta este 5 de junio de 2026.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/quien-asumira-la-alcaldia-de-torreon-tras-la-muerte-de-roman-cepeda-HF21178438

”Con gran pesar, hacemos del conocimiento público el fallecimiento del alcalde Román Alberto Cepeda González, tras complicaciones de salud surgidas en las últimas horas”, informó la administración en sus canales oficiales.

A raíz de la noticia, el equipo de regidores, directores y servidores públicos se unió al duelo, reconociendo el liderazgo del alcalde y el trabajo realizado al frente de la ciudad.

Asimismo, el Ayuntamiento envió un mensaje de apoyo a la familia Cepeda Bremer y extendió sus condolencias a su esposa, Selina Bremer, así como a sus hijos y seres queridos, al tiempo que solicitó la comprensión de la ciudadanía ante el difícil momento.

$!Román Alberto Cepeda González encabezó la administración municipal de Torreón hasta este 5 de junio de 2026, fecha en que se confirmó su fallecimiento.
Román Alberto Cepeda González encabezó la administración municipal de Torreón hasta este 5 de junio de 2026, fecha en que se confirmó su fallecimiento. CORTESÍA

Ante este suceso, el Gobierno Municipal informó que los servicios y trámites continuarán operando con normalidad. Se enfatizó que el compromiso con los torreonenses prevalece, asegurando la continuidad de los programas sociales y proyectos estratégicos que actualmente se encuentran en desarrollo.

”El personal administrativo prosigue con sus responsabilidades diarias, honrando así la dedicación que siempre mostró el alcalde Román Alberto Cepeda González en su labor pública”, recalcó la autoridad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/gobernador-manolo-jimenez-lamenta-fallecimiento-de-roman-cepeda-alcalde-de-torreon-JK21181686

La noticia ha generado consternación en diversos sectores de la sociedad, que reconocen la trayectoria política de Cepeda González en la historia reciente de Torreón y de Coahuila.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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