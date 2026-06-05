Gobernador Manolo Jiménez lamenta fallecimiento de Román Cepeda, alcalde de Torreón

A través de sus redes sociales, el mandatario estatal manifestó su pesar por la pérdida del edil y destacó la labor realizada de manera conjunta en beneficio de la población torreonense.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, expresó sus condolencias por el fallecimiento del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, a quien reconoció como un aliado en el trabajo por el desarrollo y la seguridad de la región Laguna.

“Lamento profundamente el sensible fallecimiento de nuestro amigo Román Alberto, gran alcalde de Torreón, con quien trabajamos en equipo por el desarrollo, la seguridad y la grandeza de la Perla de La Laguna”, escribió.

Jiménez Salinas señaló que la noticia representa una pérdida significativa para el municipio y para quienes colaboraron de cerca con el alcalde durante su gestión.

Asimismo, envió un mensaje de solidaridad a los familiares, amigos y colaboradores del presidente municipal, así como a la ciudadanía de Torreón.

“Nuestras condolencias para su familia, amigos, colaboradores y para toda nuestra gente de este gran municipio de Coahuila. Descanse en paz, un abrazo hasta el cielo”, expresó el gobernador.

La publicación generó diversas muestras de apoyo y condolencias de ciudadanos, funcionarios y representantes de distintos sectores, quienes se sumaron a los mensajes de reconocimiento y respeto hacia la trayectoria de Román Alberto Cepeda González.

UNA LARGA TRAYECTORIA

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, quien falleció este viernes a los 60 años, tenía una carrera política de más de tres décadas y estaba al frente de la presidencia municipal desde el 1 de enero de 2022.

Román Cepeda nació el 13 de febrero en Torreón, Coahuila. Sus padres Carlos Cepeda y su madre María Enriqueta González Haces originarios de Arteaga y Saltillo respectivamente. Él formó una familia de tres hijos junto a su esposa Selina Bremer.

Fue el menor de cinco hermanos. Su preparación académica la inicia con una Carrera Técnica Profesional dedicada al sector Agroalimentario en los Estados Unidos, profesión que aplicó como ganadero en sus empresas, además una carrera de Licenciatura en Derecho y Maestría en Acentuación en Gobierno y Políticas Públicas.