Gobernador Manolo Jiménez lamenta fallecimiento de Román Cepeda, alcalde de Torreón

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    Gobernador Manolo Jiménez lamenta fallecimiento de Román Cepeda, alcalde de Torreón
    El mandatario estatal destacó el trabajo conjunto que realizaron por el desarrollo de la ciudad. CORTESÍA

Jiménez calificó a Román Alberto Cepeda como un gran político

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, expresó sus condolencias por el fallecimiento del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, a quien reconoció como un aliado en el trabajo por el desarrollo y la seguridad de la región Laguna.

A través de sus redes sociales, el mandatario estatal manifestó su pesar por la pérdida del edil y destacó la labor realizada de manera conjunta en beneficio de la población torreonense.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/diputados-federales-lamentan-la-muerte-del-alcalde-de-torreon-roman-cepeda-destaca-legado-de-entrega-AK21180981

“Lamento profundamente el sensible fallecimiento de nuestro amigo Román Alberto, gran alcalde de Torreón, con quien trabajamos en equipo por el desarrollo, la seguridad y la grandeza de la Perla de La Laguna”, escribió.

Jiménez Salinas señaló que la noticia representa una pérdida significativa para el municipio y para quienes colaboraron de cerca con el alcalde durante su gestión.

Asimismo, envió un mensaje de solidaridad a los familiares, amigos y colaboradores del presidente municipal, así como a la ciudadanía de Torreón.

“Nuestras condolencias para su familia, amigos, colaboradores y para toda nuestra gente de este gran municipio de Coahuila. Descanse en paz, un abrazo hasta el cielo”, expresó el gobernador.

La publicación generó diversas muestras de apoyo y condolencias de ciudadanos, funcionarios y representantes de distintos sectores, quienes se sumaron a los mensajes de reconocimiento y respeto hacia la trayectoria de Román Alberto Cepeda González.

UNA LARGA TRAYECTORIA

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, quien falleció este viernes a los 60 años, tenía una carrera política de más de tres décadas y estaba al frente de la presidencia municipal desde el 1 de enero de 2022.

Román Cepeda nació el 13 de febrero en Torreón, Coahuila. Sus padres Carlos Cepeda y su madre María Enriqueta González Haces originarios de Arteaga y Saltillo respectivamente. Él formó una familia de tres hijos junto a su esposa Selina Bremer.

Fue el menor de cinco hermanos. Su preparación académica la inicia con una Carrera Técnica Profesional dedicada al sector Agroalimentario en los Estados Unidos, profesión que aplicó como ganadero en sus empresas, además una carrera de Licenciatura en Derecho y Maestría en Acentuación en Gobierno y Políticas Públicas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/quien-fue-roman-cepeda-la-historia-politica-del-alcalde-de-torreon-LF21179552

Empezó a militar en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde los 18 años y como servidor público recibió la primera oportunidad a los 25 años.

Se desempeñó en diversos cargos: en la Secretaria de Desarrollo Social en las ciudades de Sierra Mojada, Francisco I. Madero y Torreón. Fue diputado Local en la 57 legislatura del Congreso de Coahuila, Delegado de Sagarpa, Secretario del Trabajo, Presidente del Comité Municipal del PRI, Consejero Nacional y Consejero Vitalicio del Partido Revolucionario Institucional entre otros.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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