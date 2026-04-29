Alertan por calor de hasta 40 °C en Torreón; llaman a prevenir golpes de calor

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Torreón
/ 29 abril 2026
    Alertan por calor de hasta 40 °C en Torreón; llaman a prevenir golpes de calor
    Protección Civil de Torreón advirtió sobre el incremento de temperaturas y llamó a prevenir golpes de calor en la población SANDRA GÓMEZ

Protección Civil pide reforzar hidratación y cuidados ante altas temperaturas previstas en la semana

TORREÓN, COAH.- Jorge Luis Juárez, director de Protección Civil y Bomberos en Torreón, dio a conocer que se esperan temperaturas máximas de hasta 40 °C en la ciudad. Por tal motivo, se emitió un exhorto para que la población extreme precauciones y mitigue los efectos de las condiciones climáticas que prevalecerán durante la semana.

El funcionario hizo hincapié en que el consumo constante de agua es la mejor defensa contra la deshidratación, incluso si la persona no percibe la necesidad de beber líquidos de manera inmediata.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/proteccion-civil-revisa-juegos-mecanicos-en-plazas-publicas-HH20363114

“Es fundamental que los trabajadores del volante y de la construcción tomen conciencia sobre la hidratación para evitar incidentes que pongan en peligro su vida”.

La alerta se extiende particularmente a grupos vulnerables como niños y personas de la tercera edad, quienes son más propensos a sufrir complicaciones graves por la exposición al sol.

Se informó que síntomas como dolor de cabeza intenso, mareo o convulsiones son señales de alerta ante un posible golpe de calor. En estos casos se requiere atención médica inmediata para evitar complicaciones mayores.

Finalmente, la autoridad recomendó complementar la hidratación con electrolitos, reducir la exposición solar y garantizar espacios frescos para los animales de compañía. Juárez reiteró que ante cualquier síntoma es vital no automedicarse y acudir de inmediato a una unidad de salud.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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