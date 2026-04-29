Alertan por calor de hasta 40 °C en Torreón; llaman a prevenir golpes de calor

El funcionario hizo hincapié en que el consumo constante de agua es la mejor defensa contra la deshidratación, incluso si la persona no percibe la necesidad de beber líquidos de manera inmediata.

TORREÓN, COAH.- Jorge Luis Juárez, director de Protección Civil y Bomberos en Torreón , dio a conocer que se esperan temperaturas máximas de hasta 40 °C en la ciudad. Por tal motivo, se emitió un exhorto para que la población extreme precauciones y mitigue los efectos de las condiciones climáticas que prevalecerán durante la semana.

“Es fundamental que los trabajadores del volante y de la construcción tomen conciencia sobre la hidratación para evitar incidentes que pongan en peligro su vida”.

La alerta se extiende particularmente a grupos vulnerables como niños y personas de la tercera edad, quienes son más propensos a sufrir complicaciones graves por la exposición al sol.

Se informó que síntomas como dolor de cabeza intenso, mareo o convulsiones son señales de alerta ante un posible golpe de calor. En estos casos se requiere atención médica inmediata para evitar complicaciones mayores.

Finalmente, la autoridad recomendó complementar la hidratación con electrolitos, reducir la exposición solar y garantizar espacios frescos para los animales de compañía. Juárez reiteró que ante cualquier síntoma es vital no automedicarse y acudir de inmediato a una unidad de salud.