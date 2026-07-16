Alista Miguel Riquelme reestructuración integral del Simas-Torreón

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    Alista Miguel Riquelme reestructuración integral del Simas-Torreón
    Miguel Riquelme presentará un plan de reestructuración financiera, administrativa y operativa del Simas. SANDRA GÓMEZ

El Alcalde adelantó que la próxima semana presentará el plan financiero y operativo del organismo, además de proponer un nuevo gerente general

TORREÓN, COAH.- El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, anunció que la próxima semana estará en condiciones de presentar el plan de reestructuración financiera, administrativa y operativa del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas), una vez que se concrete la reorganización institucional y se tenga pleno conocimiento de la situación del organismo.

El Presidente Municipal informó que en los próximos días se celebrará una reunión del Consejo de Administración de la paramunicipal, en la cual se analizará el nombramiento del nuevo gerente general, quien deberá contar con experiencia técnica, capacidad operativa y conocimiento del manejo de los servicios de agua potable y drenaje.

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Riquelme Solís consideró necesario que el Consejo de Administración del Simas se integre con ciudadanos, representantes de cámaras y organismos empresariales, así como especialistas que conozcan el funcionamiento de una empresa operadora de agua.

Explicó que uno de los principales objetivos será profesionalizar la toma de decisiones, garantizar una supervisión permanente de los recursos y establecer una planeación de largo plazo que permita atender las necesidades de infraestructura hidráulica y sanitaria de Torreón.

Dentro de los cambios previstos se contempla la incorporación de un comisario con facultades para vigilar las finanzas del sistema y solicitar, a través de despachos especializados, revisiones de la información financiera, administrativa y operativa que se presente ante los consejeros.

El Alcalde señaló que los integrantes del Consejo deberán tener acceso directo, completo y verificable a los documentos del organismo, y no limitarse únicamente a conocer la información mediante presentaciones proyectadas durante las sesiones.

Aseguró que la transparencia del Simas deberá quedar a la vista de la ciudadanía en el corto plazo, como parte de una estrategia orientada a recuperar la confianza de los usuarios y fortalecer la colaboración entre la autoridad municipal y la población.

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Indicó que la participación ciudadana será indispensable para impulsar el programa de obras del organismo, debido a que la capacidad de inversión también depende de que los usuarios tengan certeza sobre el destino de los recursos y cumplan oportunamente con el pago de sus recibos.

Riquelme Solís sostuvo que el Simas requiere una planeación integral en materia de operación, financiamientos, pagos y ejecución de proyectos, además de personal técnico y operativo con experiencia que contribuya a mejorar la calidad y continuidad de los servicios.

Finalmente, afirmó que la reestructuración tendrá como prioridad ordenar al organismo, fortalecer sus finanzas y desarrollar proyectos que respondan a las necesidades de agua potable, drenaje y saneamiento de las familias de Torreón.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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