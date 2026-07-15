Miguel Riquelme alista plan integral para mejorar el abasto de agua en Torreón

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Torreón
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    Miguel Riquelme alista plan integral para mejorar el abasto de agua en Torreón
    Miguel Ángel Riquelme anunció que el agua potable y el drenaje serán prioridades de su administración en Torreón. SANDRA GÓMEZ

El alcalde anunció un plan integral para mejorar el suministro de agua potable, ampliar las interconexiones con Agua Saludable para La Laguna, rehabilitar drenajes y mantener la entrega de tinacos

TORREÓN, COAH.- El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís afirmó que garantizar el acceso al agua potable será una de las principales prioridades de su administración, al reconocer que el abasto insuficiente continúa siendo una de las problemáticas que más afectan a las familias de Torreón. Para ello, anunció una estrategia que combinará obras de infraestructura, mantenimiento de pozos y acciones emergentes para atender las zonas con mayores dificultades.

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El edil explicó que el plan no se limitará a incrementar la disponibilidad del recurso, sino que también contempla la rehabilitación de las redes de distribución y la reconstrucción de colectores sanitarios que presentan fallas debido a su antigüedad. Mientras se logra el objetivo de ofrecer suministro continuo durante las 24 horas del día, informó que continuará la entrega de tinacos a las familias afectadas, ampliando el programa implementado durante la administración de Román Alberto Cepeda González.

Respecto al sistema Agua Saludable para La Laguna, Riquelme Solís reconoció que representa una alternativa importante para fortalecer el servicio; sin embargo, señaló que actualmente la infraestructura de interconexión es insuficiente para aprovechar al máximo el volumen de agua disponible. Por ello, el Gobierno Municipal buscará ampliar las conexiones hacia el sur y poniente de la ciudad para extender los beneficios del proyecto federal a un mayor número de colonias.

El alcalde indicó que conectar la totalidad del municipio al sistema requeriría una inversión cercana a los mil millones de pesos, por lo que la estrategia inmediata será optimizar la infraestructura existente para abastecer los sectores norte, sur y poniente. De forma paralela, se reforzará el suministro en el oriente, suroriente y nororiente mediante el mantenimiento y la perforación de nuevos pozos, especialmente en áreas cercanas al municipio de Matamoros.

Riquelme Solís aclaró que, en las condiciones actuales, Agua Saludable aún no representa una solución definitiva para el desabasto en Torreón, ya que persisten obras de interconexión pendientes y el volumen recibido todavía no cubre la demanda total de la ciudad. No obstante, consideró que existe un periodo suficiente para fortalecer la infraestructura hidráulica y avanzar de manera gradual hacia un sistema más eficiente.

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Como parte de las acciones inmediatas, el alcalde informó que su administración desarrolla un proyecto integral para atender los principales problemas de suministro y, al mismo tiempo, impulsar la reconstrucción de drenajes sanitarios que presentan fallas por obsolescencia. Además, ordenó realizar estudios sobre la calidad del agua para garantizar que el recurso distribuido a la población cumpla con los estándares requeridos tanto en cantidad como en calidad.

Riquelme Solís reiteró que el fortalecimiento de los servicios de agua potable y drenaje será uno de los ejes centrales de su gobierno, mediante una planeación técnica, financiera y operativa que permita ofrecer soluciones permanentes y mejorar la calidad de vida de las familias torreonenses.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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