Miguel Riquelme alista plan integral para mejorar el abasto de agua en Torreón

TORREÓN, COAH.- El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís afirmó que garantizar el acceso al agua potable será una de las principales prioridades de su administración, al reconocer que el abasto insuficiente continúa siendo una de las problemáticas que más afectan a las familias de Torreón. Para ello, anunció una estrategia que combinará obras de infraestructura, mantenimiento de pozos y acciones emergentes para atender las zonas con mayores dificultades.

El edil explicó que el plan no se limitará a incrementar la disponibilidad del recurso, sino que también contempla la rehabilitación de las redes de distribución y la reconstrucción de colectores sanitarios que presentan fallas debido a su antigüedad. Mientras se logra el objetivo de ofrecer suministro continuo durante las 24 horas del día, informó que continuará la entrega de tinacos a las familias afectadas, ampliando el programa implementado durante la administración de Román Alberto Cepeda González.

Respecto al sistema Agua Saludable para La Laguna, Riquelme Solís reconoció que representa una alternativa importante para fortalecer el servicio; sin embargo, señaló que actualmente la infraestructura de interconexión es insuficiente para aprovechar al máximo el volumen de agua disponible. Por ello, el Gobierno Municipal buscará ampliar las conexiones hacia el sur y poniente de la ciudad para extender los beneficios del proyecto federal a un mayor número de colonias.

El alcalde indicó que conectar la totalidad del municipio al sistema requeriría una inversión cercana a los mil millones de pesos, por lo que la estrategia inmediata será optimizar la infraestructura existente para abastecer los sectores norte, sur y poniente. De forma paralela, se reforzará el suministro en el oriente, suroriente y nororiente mediante el mantenimiento y la perforación de nuevos pozos, especialmente en áreas cercanas al municipio de Matamoros.

Riquelme Solís aclaró que, en las condiciones actuales, Agua Saludable aún no representa una solución definitiva para el desabasto en Torreón, ya que persisten obras de interconexión pendientes y el volumen recibido todavía no cubre la demanda total de la ciudad. No obstante, consideró que existe un periodo suficiente para fortalecer la infraestructura hidráulica y avanzar de manera gradual hacia un sistema más eficiente.