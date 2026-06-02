Aplicarán Ley Seca y reforzarán vigilancia por jornada electoral en Torreón

TORREÓN, COAH.- Ante la jornada electoral del próximo 7 de junio, autoridades estatales y municipales confirmaron la aplicación de la Ley Seca en todo el territorio coahuilense, acompañada de un operativo especial de vigilancia para garantizar el orden público en Torreón. La restricción comprende la prohibición de venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas desde las 00:00 horas del sábado 6 de junio y hasta las 24:00 horas del domingo 7.

Esta medida busca preservar un clima de tranquilidad y seguridad para que la ciudadanía pueda ejercer su voto sin contratiempos. Para verificar el cumplimiento de la norma, se realizará un operativo conjunto entre el Gobierno del Estado, la Dirección de Inspección y Verificación Municipal, la Dirección de Seguridad Pública y corporaciones de los tres órdenes de gobierno. Las autoridades realizarán recorridos de supervisión e inspección en restaurantes, bares, expendios, supermercados y tiendas de conveniencia.

El director de Inspección y Verificación, Pablo Fernández Llamas, advirtió que los establecimientos que infrinjan esta disposición legal serán sancionados y podrían enfrentar la clausura definitiva. Asimismo, exhortó a la población y a los comerciantes a apegarse a la normativa vigente. Subrayó que la responsabilidad ciudadana es fundamental para que el proceso democrático se desarrolle en un marco de paz y civilidad.

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