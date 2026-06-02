Aplicarán Ley Seca y reforzarán vigilancia por jornada electoral en Torreón

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    Aplicarán Ley Seca y reforzarán vigilancia por jornada electoral en Torreón
    Pablo Fernández Llamas informó que se realizarán inspecciones para verificar el cumplimiento de la Ley Seca durante la jornada electoral. SANDRA GÓMEZ

La restricción en la venta de alcohol estará vigente desde el primer minuto del sábado y hasta la medianoche del domingo

TORREÓN, COAH.- Ante la jornada electoral del próximo 7 de junio, autoridades estatales y municipales confirmaron la aplicación de la Ley Seca en todo el territorio coahuilense, acompañada de un operativo especial de vigilancia para garantizar el orden público en Torreón.

La restricción comprende la prohibición de venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas desde las 00:00 horas del sábado 6 de junio y hasta las 24:00 horas del domingo 7.

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Esta medida busca preservar un clima de tranquilidad y seguridad para que la ciudadanía pueda ejercer su voto sin contratiempos.

Para verificar el cumplimiento de la norma, se realizará un operativo conjunto entre el Gobierno del Estado, la Dirección de Inspección y Verificación Municipal, la Dirección de Seguridad Pública y corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

Las autoridades realizarán recorridos de supervisión e inspección en restaurantes, bares, expendios, supermercados y tiendas de conveniencia.

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El director de Inspección y Verificación, Pablo Fernández Llamas, advirtió que los establecimientos que infrinjan esta disposición legal serán sancionados y podrían enfrentar la clausura definitiva.

Asimismo, exhortó a la población y a los comerciantes a apegarse a la normativa vigente. Subrayó que la responsabilidad ciudadana es fundamental para que el proceso democrático se desarrolle en un marco de paz y civilidad.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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