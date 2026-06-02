A 21 años de la desaparición de Adela Yazmín, su madre vuelve a la última ruta que tomó antes de ser desaparecida

La mañana de este 2 de junio acudió a la Secundaria Federal Número 1, donde estudiaba Adela Yazmín Solís Castañeda, para colocar volantes con su fotografía. Después siguió el trayecto que la adolescente realizaba diariamente al salir de clases, hasta llegar a una parada de autobús sobre la calle Hidalgo, en el Centro de Torreón , el último lugar donde fue vista el 2 de junio de 2005.

TORREÓN, COAH.- María Cristina Castañeda volvió a caminar la ruta que su hija recorrió por última vez hace 21 años.

Fue ahí, frente a una tienda Soriana, entre el paso apresurado de la gente, donde la madre buscadora desplegó retratos, lonas y carteles con el rostro de su hija. Dos décadas después, conserva la esperanza de que alguien recuerde algo. Que alguna persona que haya guardado silencio durante años decida finalmente hablar.

“Tengo la esperanza de que la gente pueda decir algo, que se le ablande el corazón y quiera hablar”, expresó.

Durante la jornada estuvo acompañada por su otra hija, así como por personal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, la Comisión Estatal de Búsqueda, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

LA BÚSQUEDA NO SE DETIENE

Para María Cristina, estos 21 años han estado marcados por la tristeza, la incertidumbre y una búsqueda ininterrumpida. También por la esperanza de que algún día llegará una buena noticia.

“Ya no busco culpables. Sólo quiero saber dónde está mi hija, dónde la dejaron, quién se la llevó. Con una llamada anónima sería más que suficiente. Yo iría por ella, iría a buscarla. Esta angustia y este dolor me están acabando. Me caigo y me levanto, pero tengo que seguir en la lucha”, dijo.

Recordó que Adela Yazmín abordaba un autobús —la ruta Polvorera— al salir de la secundaria y después tomaba otro en el Centro de Torreón para llegar a su casa, entonces ubicada en la colonia Aquiles Serdán.

“De aquí se la llevaron, cuando estaba esperando su camión”, afirmó.