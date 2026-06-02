A 21 años de la desaparición de Adela Yazmín, su madre vuelve a la última ruta que tomó antes de ser desaparecida

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Torreón
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    A 21 años de la desaparición de Adela Yazmín, su madre vuelve a la última ruta que tomó antes de ser desaparecida
    A más de dos décadas de su desaparición, la familia continúa difundiendo el rostro de Adela Yazmín en el sitio en que fue vista por última vez. FRANCISCO RODRÍGUEZ
    A 21 años de la desaparición de Adela Yazmín, su madre vuelve a la última ruta que tomó antes de ser desaparecida
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    A 21 años de la desaparición de Adela Yazmín, su madre vuelve a la última ruta que tomó antes de ser desaparecida

Para María Cristina, estos 21 años han estado marcados por la tristeza, la incertidumbre y una búsqueda ininterrumpida.

TORREÓN, COAH.- María Cristina Castañeda volvió a caminar la ruta que su hija recorrió por última vez hace 21 años.

La mañana de este 2 de junio acudió a la Secundaria Federal Número 1, donde estudiaba Adela Yazmín Solís Castañeda, para colocar volantes con su fotografía. Después siguió el trayecto que la adolescente realizaba diariamente al salir de clases, hasta llegar a una parada de autobús sobre la calle Hidalgo, en el Centro de Torreón, el último lugar donde fue vista el 2 de junio de 2005.

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Fue ahí, frente a una tienda Soriana, entre el paso apresurado de la gente, donde la madre buscadora desplegó retratos, lonas y carteles con el rostro de su hija. Dos décadas después, conserva la esperanza de que alguien recuerde algo. Que alguna persona que haya guardado silencio durante años decida finalmente hablar.

“Tengo la esperanza de que la gente pueda decir algo, que se le ablande el corazón y quiera hablar”, expresó.

Durante la jornada estuvo acompañada por su otra hija, así como por personal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, la Comisión Estatal de Búsqueda, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

LA BÚSQUEDA NO SE DETIENE

Para María Cristina, estos 21 años han estado marcados por la tristeza, la incertidumbre y una búsqueda ininterrumpida. También por la esperanza de que algún día llegará una buena noticia.

“Ya no busco culpables. Sólo quiero saber dónde está mi hija, dónde la dejaron, quién se la llevó. Con una llamada anónima sería más que suficiente. Yo iría por ella, iría a buscarla. Esta angustia y este dolor me están acabando. Me caigo y me levanto, pero tengo que seguir en la lucha”, dijo.

Recordó que Adela Yazmín abordaba un autobús —la ruta Polvorera— al salir de la secundaria y después tomaba otro en el Centro de Torreón para llegar a su casa, entonces ubicada en la colonia Aquiles Serdán.

“De aquí se la llevaron, cuando estaba esperando su camión”, afirmó.

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La madre aseguró que el dolor de una desaparición es algo que no le desea a nadie, pues acaba poco a poco con la vida. El no saber si come, si tiene frío o si está viva.

ESPERA UNA RESPUESTA

María Cristina tiene 60 años y reconoce que la búsqueda también ha dejado huella en su salud. Sin embargo, asegura que sigue de pie gracias a su fe, a su hija y a su nieto. Son ellos la razón de su fortaleza para insistir en la búsqueda.

“Dios es tan grande que me mantiene de pie. Me levantaré hasta que encuentre a mi hija”, recalcó.

Sobre las investigaciones, explicó que el caso se encuentra tanto en instancias estatales como federales. Según le ha informado el Ministerio Público Federal, una de las líneas de investigación apunta a la posible trata de personas.

No obstante, lamentó que los avances hayan sido escasos después de 21 años.

Para María Cristina, volver a ese lugar es también una forma de resistirse al olvido. De recordar que Adela Yazmín sigue desaparecida. Que fue vista por última vez en esa parada de autobús, frente a Soriana, en el corazón de Torreón. Y que, 21 años después, una madre continúa regresando al mismo punto, esperando encontrar una respuesta.

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Francisco Rodríguez

Francisco Rodríguez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad La Salle Laguna y maestro en Periodismo digital por la Universidad de Guadalajara. Es editor y reportero de Semanario, el suplemento de periodismo de investigación de Vanguardia, y es autor de la columna Reflector.

Ha recibido diferentes reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo Rostros de la Discriminación y posteriormente Rostros por la Igualdad, mención en los premios de la SIP y del Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, entre otros.

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