La coalición PRI-UDC domina 15 distritos de Coahuila, según medición de ‘Saber Votar’

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Torreón
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    La coalición PRI-UDC domina 15 distritos de Coahuila, según medición de ‘Saber Votar’
    La plataforma “Saber Votar” presentó un análisis electoral que coloca a la alianza PRI-UDC al frente en la mayoría de los distritos locales de Coahuila. SANDRA GÓMEZ

En el Distrito 8 de Torreón se registra el escenario más cerrado de la contienda, con un empate técnico entre las candidatas Ximena Villarreal Blake y Lucía Inés Zorrilla Cepeda

TORREÓN, COAH.- A pocos días de la jornada electoral del 7 de junio, la plataforma independiente “Saber Votar” dio a conocer su análisis sobre los aspirantes al Congreso local, revelando que la alianza PRI-UDC lidera las preferencias en 15 de los 16 distritos electorales, mientras que en el distrito restante se reporta un empate técnico.

El director de la organización, Guillermo Torres Quiroz, enfatizó que este ejercicio busca dotar al electorado de datos precisos para fomentar un voto razonado. Los indicadores, con fecha de corte al 30 de mayo, reflejan una tendencia favorable para dicha coalición en gran parte del territorio coahuilense.

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El caso más destacado es el Distrito 12, con cabecera en Ramos Arizpe, donde el abanderado José María Morales Padilla aventaja con un 43 por ciento contra un 23 por ciento de Esthela Flores Herrera, candidata de Morena-PT. Por el contrario, en el Distrito 8 de Torreón, las candidatas Ximena Villarreal Blake y Lucía Inés Zorrilla Cepeda mantienen una disputa cerrada con un 31 por ciento cada una.

Torres Quiroz precisó que el estudio combina encuestas vigentes con una metodología propia que incluye 29 reactivos e investigación documental. Añadió que Coahuila ha registrado un progreso notable al ascender 13 posiciones en el Índice de Desarrollo Democrático 2024.

Por su parte, el vocero José Torres detalló el funcionamiento del portal digital de la iniciativa, diseñado para que los ciudadanos consulten perfiles, trayectorias y propuestas comparadas bajo diez ejes temáticos, entre ellos seguridad, salud, empleo y transparencia.

Finalmente, la plataforma hizo un exhorto a los 2.5 millones de coahuilenses inscritos en la Lista Nominal para que participen en la elección del próximo 7 de junio y contrasten las propuestas de los distintos candidatos mediante las herramientas digitales disponibles.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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