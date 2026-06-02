La coalición PRI-UDC domina 15 distritos de Coahuila, según medición de ‘Saber Votar’

El director de la organización, Guillermo Torres Quiroz, enfatizó que este ejercicio busca dotar al electorado de datos precisos para fomentar un voto razonado. Los indicadores, con fecha de corte al 30 de mayo, reflejan una tendencia favorable para dicha coalición en gran parte del territorio coahuilense.

TORREÓN, COAH.- A pocos días de la jornada electoral del 7 de junio, la plataforma independiente “Saber Votar” dio a conocer su análisis sobre los aspirantes al Congreso local, revelando que la alianza PRI-UDC lidera las preferencias en 15 de los 16 distritos electorales, mientras que en el distrito restante se reporta un empate técnico.

El caso más destacado es el Distrito 12, con cabecera en Ramos Arizpe, donde el abanderado José María Morales Padilla aventaja con un 43 por ciento contra un 23 por ciento de Esthela Flores Herrera, candidata de Morena-PT. Por el contrario, en el Distrito 8 de Torreón, las candidatas Ximena Villarreal Blake y Lucía Inés Zorrilla Cepeda mantienen una disputa cerrada con un 31 por ciento cada una.

Torres Quiroz precisó que el estudio combina encuestas vigentes con una metodología propia que incluye 29 reactivos e investigación documental. Añadió que Coahuila ha registrado un progreso notable al ascender 13 posiciones en el Índice de Desarrollo Democrático 2024.

Por su parte, el vocero José Torres detalló el funcionamiento del portal digital de la iniciativa, diseñado para que los ciudadanos consulten perfiles, trayectorias y propuestas comparadas bajo diez ejes temáticos, entre ellos seguridad, salud, empleo y transparencia.

Finalmente, la plataforma hizo un exhorto a los 2.5 millones de coahuilenses inscritos en la Lista Nominal para que participen en la elección del próximo 7 de junio y contrasten las propuestas de los distintos candidatos mediante las herramientas digitales disponibles.