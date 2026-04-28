Arranca en Torreón entrega de Programas Sociales 2026 con inversión de 150 mdp

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Torreón
/ 28 abril 2026
    Arranca en Torreón entrega de Programas Sociales 2026 con inversión de 150 mdp
    El programa busca fortalecer la economía familiar y la calidad de vida, destacó el Alcalde durante la entrega. SANDRA GÓMEZ

El alcalde Román Alberto Cepeda González dio inicio a la distribución de apoyos que beneficiarán a 350 mil ciudadanos; destacan acciones en vivienda, alimentación y servicios básicos.

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la economía familiar y elevar la calidad de vida en los sectores más vulnerables, el alcalde Román Alberto Cepeda González puso en marcha este martes la entrega de los Programas Sociales 2026, los cuales cuentan con una inversión de 150 millones de pesos y proyectan beneficiar a 350 mil personas en todo el municipio.

Durante el evento de arranque, el presidente municipal destacó que estas acciones forman parte de una estrategia coordinada con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, orientada a mantener una presencia constante en barrios, colonias y ejidos para atender necesidades específicas de la población.

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Los programas para este ejercicio anual incluyen diversos apoyos enfocados en el mejoramiento de la vivienda y la salud nutricional, entre ellos: la entrega de material de construcción como tinacos, impermeabilizante, pintura y equipos minisplit; la distribución de focos ahorradores para promover el ahorro energético; y apoyos alimentarios con productos básicos como huevo y leche.

“Seguiremos invirtiendo en seguridad y orden, en cultura y en desarrollo social. Nunca antes en la historia se había logrado lo que hoy hemos construido juntos por Torreón”, afirmó Cepeda González.

SEGURIDAD Y SUSTENTABILIDAD

El edil aprovechó el encuentro para resaltar que la cohesión social es clave para mantener los indicadores de seguridad. Señaló que Torreón se posiciona como una de las ciudades más seguras del país entre los municipios con más de 500 mil habitantes, logro que atribuyó al trabajo conjunto entre el Cabildo y la estrategia estatal.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Ariel Martínez Mendoza, destacó que el respaldo municipal es tangible y representa un ahorro directo para las familias. En el mismo sentido, Jesús Andrés García Sotomayor, representante del Gobierno del Estado, subrayó que los programas responden a necesidades reales detectadas en campo.

$!Se proyecta beneficiar a aproximadamente 350 mil personas en el municipio.
Se proyecta beneficiar a aproximadamente 350 mil personas en el municipio. SANDRA GÓMEZ

En representación de los beneficiarios, Alma Isabel Chavira agradeció la entrega de apoyos, al señalar que estos “hacen la diferencia y demuestran que este gobierno escucha y trabaja por su gente”.

Al evento asistieron regidores, directores de área y coordinadores del programa Mejora, quienes supervisarán que la entrega de materiales y alimentos se realice de manera eficiente en los distintos sectores de la ciudad.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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