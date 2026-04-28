Arranca en Torreón entrega de Programas Sociales 2026 con inversión de 150 mdp

Durante el evento de arranque, el presidente municipal destacó que estas acciones forman parte de una estrategia coordinada con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, orientada a mantener una presencia constante en barrios, colonias y ejidos para atender necesidades específicas de la población.

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la economía familiar y elevar la calidad de vida en los sectores más vulnerables, el alcalde Román Alberto Cepeda González puso en marcha este martes la entrega de los Programas Sociales 2026, los cuales cuentan con una inversión de 150 millones de pesos y proyectan beneficiar a 350 mil personas en todo el municipio.

Los programas para este ejercicio anual incluyen diversos apoyos enfocados en el mejoramiento de la vivienda y la salud nutricional, entre ellos: la entrega de material de construcción como tinacos, impermeabilizante, pintura y equipos minisplit; la distribución de focos ahorradores para promover el ahorro energético; y apoyos alimentarios con productos básicos como huevo y leche.

“Seguiremos invirtiendo en seguridad y orden, en cultura y en desarrollo social. Nunca antes en la historia se había logrado lo que hoy hemos construido juntos por Torreón”, afirmó Cepeda González.

SEGURIDAD Y SUSTENTABILIDAD

El edil aprovechó el encuentro para resaltar que la cohesión social es clave para mantener los indicadores de seguridad. Señaló que Torreón se posiciona como una de las ciudades más seguras del país entre los municipios con más de 500 mil habitantes, logro que atribuyó al trabajo conjunto entre el Cabildo y la estrategia estatal.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Ariel Martínez Mendoza, destacó que el respaldo municipal es tangible y representa un ahorro directo para las familias. En el mismo sentido, Jesús Andrés García Sotomayor, representante del Gobierno del Estado, subrayó que los programas responden a necesidades reales detectadas en campo.