Román Cepeda presentará avances en modernización del transporte público en Torreón

También se abordarán aspectos relacionados con la capacitación de operadores. Además, se contempla la incorporación de sistemas tecnológicos para monitoreo y seguridad. Con ello, se busca mejorar la calidad del servicio y generar mayor confianza entre los usuarios.

TORREÓN, COAH.- Esta semana, el alcalde Román Alberto Cepeda, alcalde de Torreón , presentará los avances en la modernización del transporte público, tanto en su parte técnica como operativa. Entre los puntos a detallar está la solicitud para la compra de nuevos camiones, los cuales estarán balizados con números visibles y placas para facilitar su identificación.

Como parte de este plan, el edil informó que el Gobierno de Coahuila y el Municipio trabajan en la implementación de rutas de transporte público gratuito. El esquema sería similar al que ya opera en Saltillo y Ramos Arizpe.

Este proyecto está dirigido a trabajadores, estudiantes y familias de sectores vulnerables. El objetivo es facilitar el acceso a la movilidad urbana y reducir gastos en transporte.

El alcalde señaló que se trata de una ruta necesaria y de uso general. Indicó que los detalles de operación se darán a conocer en los próximos días.

Agregó que, en las siguientes semanas, podrían comenzar a recibirse las primeras unidades. Esto forma parte del plan que contempla la introducción inicial de 50 autobuses nuevos con tecnología actualizada.