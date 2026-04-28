Román Cepeda presentará avances en modernización del transporte público en Torreón

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Torreón
/ 28 abril 2026
    Román Cepeda presentará avances en modernización del transporte público en Torreón
    El alcalde Román Alberto Cepeda adelantó que se presentarán avances en rutas gratuitas y nuevas unidades para Torreón. SANDRA GÓMEZ

Incluirá detalles sobre nuevas unidades, capacitación de operadores y rutas gratuitas en el municipio

TORREÓN, COAH.- Esta semana, el alcalde Román Alberto Cepeda, alcalde de Torreón, presentará los avances en la modernización del transporte público, tanto en su parte técnica como operativa. Entre los puntos a detallar está la solicitud para la compra de nuevos camiones, los cuales estarán balizados con números visibles y placas para facilitar su identificación.

También se abordarán aspectos relacionados con la capacitación de operadores. Además, se contempla la incorporación de sistemas tecnológicos para monitoreo y seguridad. Con ello, se busca mejorar la calidad del servicio y generar mayor confianza entre los usuarios.

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Como parte de este plan, el edil informó que el Gobierno de Coahuila y el Municipio trabajan en la implementación de rutas de transporte público gratuito. El esquema sería similar al que ya opera en Saltillo y Ramos Arizpe.

Este proyecto está dirigido a trabajadores, estudiantes y familias de sectores vulnerables. El objetivo es facilitar el acceso a la movilidad urbana y reducir gastos en transporte.

El alcalde señaló que se trata de una ruta necesaria y de uso general. Indicó que los detalles de operación se darán a conocer en los próximos días.

Agregó que, en las siguientes semanas, podrían comenzar a recibirse las primeras unidades. Esto forma parte del plan que contempla la introducción inicial de 50 autobuses nuevos con tecnología actualizada.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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