Ayuntamiento de Torreón otorgará apoyo a familias afectadas por explosión en San Agustín

Torreón
/ 22 diciembre 2025
    Vecinos del sector afirmaron que, tras la explosión por acumulación de gas que dañó varias viviendas, continúan a la espera de apoyo por parte de las autoridades municipales y estatales. FOTO: SANDRA GÓMEZ

El Ayuntamiento de Torreón señaló que la entrega de apoyos a las familias afectadas por la explosión en Villas San Agustín dependerá de la conclusión de los peritajes realizados por la Fiscalía

TORREÓN, COAH.- El Ayuntamiento de Torreón informó que brindará apoyo a las familias afectadas por la explosión que, semanas atrás, tuvo lugar en un domicilio de San Agustín y dañó una docena de viviendas. Sin embargo, precisó que la asistencia se otorgará únicamente después de que la Fiscalía concluya los peritajes correspondientes.

“El municipio estaba esperando a que la Fiscalía finalice las investigaciones pertinentes para que, a través de las distintas direcciones —como Limpieza, que se ofreció a retirar el escombro, y Protección Civil—, podamos emitir un dictamen sobre la seguridad de continuar habitando estos domicilios”, explicó Cristian López, director de Atención Ciudadana.

López señaló que, aunque su dirección ha mantenido comunicación con los vecinos afectados, no han podido intervenir directamente, ya que la zona sigue bajo investigación. “Hasta ahora desconozco si los peritajes ya concluyeron, pues no hemos recibido notificación por parte de la Fiscalía. Si ya es posible, entonces podremos actuar tanto en las viviendas como en el apoyo que requieran”, añadió.

Está previsto que la Dirección de Desarrollo Social realice censos para identificar las necesidades específicas de cada familia afectada y así determinar el tipo de apoyo que se les entregará. “Se trata de programas extraordinarios, pues no es común que ocurran situaciones de este tipo, pero la administración municipal está dispuesta a implementarlos”, puntualizó el funcionario.

Por su parte, vecinos de Villas San Agustín manifestaron que, tras la explosión causada por acumulación de gas que derrumbó una casa y afectó al menos a otras 20, se han sentido abandonados por las autoridades. Señalan la ausencia de funcionarios de alto nivel del municipio y del Gobierno. Ahora, afirman, solo les queda esperar que las promesas se cumplan y el apoyo realmente llegue a sus hogares.

