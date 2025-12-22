Centro Frayba, que preside el obispo de Saltillo Raúl Vera, obtiene reconocimiento de Países Bajos

El Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas”, de Chiapas, pero presidido por el obispo de Saltillo, Raúl Vera, fue reconocido con el tercer lugar en un certamen impulsado por la Embajada de Países Bajos en México, que distinguió la labor de organizaciones y personas defensoras de Derechos Humanos en distintas regiones del país.

La representación diplomática informó que en la convocatoria participaron cerca de 50 organizaciones y activistas, lo que hizo particularmente compleja la selección, debido a la relevancia del trabajo que realizan en contextos de violencia, desigualdad y vulneración de derechos. A través de sus redes sociales, la embajada agradeció la amplia participación y destacó el impacto social de las iniciativas postuladas.

En el caso del Centro “Fray Bartolomé de las Casas”, la embajada subrayó que su labor se enfoca en la atención de casos de desapariciones, detenciones arbitrarias y agresiones contra personas defensoras de Derechos Humanos, así como en el acompañamiento a víctimas y la documentación de violaciones graves, principalmente en el norte del país. La organización cuenta con una amplia trayectoria en la defensa de los derechos fundamentales y en la exigencia de justicia para colectivos vulnerables.

EL PRIMER LUGAR LO OBTIENE CENTRO DE DDHH DE GUERRERO

El primer lugar del reconocimiento fue otorgado al Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia en Guerrero “Minerva Bello”, organismo dedicado a la defensa integral de víctimas de distintos tipos de violencia en esa entidad. La embajada destacó que esta organización brinda acompañamiento legal, psicológico y social, protegiendo y defendiendo los derechos de quienes han sido afectados por hechos violentos.

El segundo lugar correspondió a Maribel Ek Can, activista y defensora ambiental del municipio de Homún, Yucatán, reconocida por su trabajo como guardiana de los cenotes mayas y por su lucha en defensa de los derechos de las infancias y del medio ambiente frente a proyectos que amenazan los ecosistemas de la región.

En su posicionamiento, la Embajada de Países Bajos reiteró que su país se esfuerza por proteger y promover los Derechos Humanos en todo el mundo, al considerar que estos son la base de una democracia en la que todas las personas cuentan. “Es esencial garantizar todos los derechos para todas las personas; sigamos resolviendo juntos los desafíos en materia de Derechos Humanos”, puntualizó.

Este reconocimiento internacional busca visibilizar y fortalecer el trabajo de quienes, desde organizaciones civiles y el activismo social, contribuyen a la defensa de la dignidad humana y al acceso a la justicia en México.