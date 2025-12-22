Centro Frayba, que preside el obispo de Saltillo Raúl Vera, obtiene reconocimiento de Países Bajos

Saltillo
/ 22 diciembre 2025
    Centro Frayba, que preside el obispo de Saltillo Raúl Vera, obtiene reconocimiento de Países Bajos
    El Centro de Derechos Humanos que preside Raúl Vera, fue reconocido por su labor en la defensa de personas desaparecidas y de defensores de Derechos Humanos. FOTO: ARCHIVO

Embajada de Países Bajos destaca labor de organizaciones y activistas por la defensa de víctimas, el medio ambiente y los derechos fundamentales

El Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas”, de Chiapas, pero presidido por el obispo de Saltillo, Raúl Vera, fue reconocido con el tercer lugar en un certamen impulsado por la Embajada de Países Bajos en México, que distinguió la labor de organizaciones y personas defensoras de Derechos Humanos en distintas regiones del país.

La representación diplomática informó que en la convocatoria participaron cerca de 50 organizaciones y activistas, lo que hizo particularmente compleja la selección, debido a la relevancia del trabajo que realizan en contextos de violencia, desigualdad y vulneración de derechos. A través de sus redes sociales, la embajada agradeció la amplia participación y destacó el impacto social de las iniciativas postuladas.

TE PUEDE INTERESAR: Llama el obispo Raúl Vera a ir en auxilio de los pobres, discriminados por la actual estructura social

En el caso del Centro “Fray Bartolomé de las Casas”, la embajada subrayó que su labor se enfoca en la atención de casos de desapariciones, detenciones arbitrarias y agresiones contra personas defensoras de Derechos Humanos, así como en el acompañamiento a víctimas y la documentación de violaciones graves, principalmente en el norte del país. La organización cuenta con una amplia trayectoria en la defensa de los derechos fundamentales y en la exigencia de justicia para colectivos vulnerables.

EL PRIMER LUGAR LO OBTIENE CENTRO DE DDHH DE GUERRERO

El primer lugar del reconocimiento fue otorgado al Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia en Guerrero “Minerva Bello”, organismo dedicado a la defensa integral de víctimas de distintos tipos de violencia en esa entidad. La embajada destacó que esta organización brinda acompañamiento legal, psicológico y social, protegiendo y defendiendo los derechos de quienes han sido afectados por hechos violentos.

El segundo lugar correspondió a Maribel Ek Can, activista y defensora ambiental del municipio de Homún, Yucatán, reconocida por su trabajo como guardiana de los cenotes mayas y por su lucha en defensa de los derechos de las infancias y del medio ambiente frente a proyectos que amenazan los ecosistemas de la región.

En su posicionamiento, la Embajada de Países Bajos reiteró que su país se esfuerza por proteger y promover los Derechos Humanos en todo el mundo, al considerar que estos son la base de una democracia en la que todas las personas cuentan. “Es esencial garantizar todos los derechos para todas las personas; sigamos resolviendo juntos los desafíos en materia de Derechos Humanos”, puntualizó.

Este reconocimiento internacional busca visibilizar y fortalecer el trabajo de quienes, desde organizaciones civiles y el activismo social, contribuyen a la defensa de la dignidad humana y al acceso a la justicia en México.

Temas


Derechos humanos

Localizaciones


Chiapas
Coahuila
Países Bajos

Personajes


Raúl Vera

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Buena voluntad

Buena voluntad
true

AHÍ VIENEN LOS RAMALAZOS
true

Con Morena no; con el PRI sí: UDC postulará a candidatos priistas bajo sus siglas en 2026
Estiman que el proyecto alcance un costo de entre 60 y 111 millones de pesos.

Saltillo: Avanza proyecto de acuaférico para eficientar el abasto de agua
Durante este fin de semana el número de personas que han acudido al centro histórico a realizar las compras de último momento se ha disparado ante las festividades próximas. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA.

Centro de Saltillo registra alta afluencia por compras navideñas; comerciantes piden planear visitas
10 de diciembre del 2025 Para la sección VMas, nota del reportero @mmarines. Título: Edgar toco BPulido. Saltillo, Coahuila 10 diciembre. Fotos del niño Edgar que tocó el tema “Voy Desvelado”, en el concierto de Bobby Pulido, realizado en el Estadio Francisco I. Madero en Saltillo, Coahuila. Edgar tocó el tema “Voy Desvelado”, junto a Bobby Pulido.

Conoce a Edgar, el niño acordeonista que tocó junto a Bobby Pulido en Saltillo
Además de videojuegos y consolas, también venden periféricos.

Industria gamer: Santa gasta hasta 45 mil pesos en juguetes para ‘niños’ de 30 años en Saltillo

Esta fotografía redactada y sin fecha, publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, muestra a Donald Trump de pie con un grupo de mujeres.

‘El mejor amigo de Don’: cómo Epstein y Trump compartieron su afición por las mujeres