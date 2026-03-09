Blindan escuelas en Torreón tras amenazas falsas en redes; activan Operativo Mochila

Estas acciones preventivas se realizan en coordinación con directivos y padres de familia, con el fin de reducir la psicosis generada en plataformas digitales y garantizar condiciones de seguridad en los entornos escolares.

TORREÓN, COAH.- Ante los rumores difundidos en redes sociales sobre presuntos tiroteos en planteles educativos, la Dirección de Seguridad Pública Municipal intensificó la vigilancia en centros escolares para brindar tranquilidad a la comunidad estudiantil.

El comisario Alfredo Flores Originales detalló que, desde la semana pasada, mensajes alarmistas en redes sociales provocaron ausentismo e incluso la suspensión de clases en algunos sectores. Ante esta situación, el jefe policial subrayó que, aunque en ocasiones se trate de bromas o información no confirmada, cada alerta se atiende con la mayor seriedad para preservar el orden.

La estrategia contempla el despliegue de patrullas en los accesos de los planteles durante horarios clave. De manera paralela, se formalizaron acuerdos para implementar inspecciones de pertenencias, conocidas como Operativo Mochila, con la participación de la unidad K-9, grupos de reacción y comités escolares.

Flores Originales reconoció que la demanda de vigilancia ha aumentado en los últimos días; sin embargo, señaló que se están optimizando los recorridos para cubrir el mayor número posible de escuelas.

Finalmente, el mando policial exhortó a la ciudadanía a verificar la información antes de compartirla en redes sociales, con el fin de evitar la difusión de rumores o alertas infundadas que puedan alterar la paz pública.