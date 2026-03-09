Blindan escuelas en Torreón tras amenazas falsas en redes; activan Operativo Mochila

Torreón
/ 9 marzo 2026
    Blindan escuelas en Torreón tras amenazas falsas en redes; activan Operativo Mochila
    La estrategia se realiza en coordinación con directivos escolares y padres de familia. SANDRA GÓMEZ

Las acciones buscan brindar tranquilidad a estudiantes, padres de familia y personal educativo

TORREÓN, COAH.- Ante los rumores difundidos en redes sociales sobre presuntos tiroteos en planteles educativos, la Dirección de Seguridad Pública Municipal intensificó la vigilancia en centros escolares para brindar tranquilidad a la comunidad estudiantil.

Estas acciones preventivas se realizan en coordinación con directivos y padres de familia, con el fin de reducir la psicosis generada en plataformas digitales y garantizar condiciones de seguridad en los entornos escolares.

El comisario Alfredo Flores Originales detalló que, desde la semana pasada, mensajes alarmistas en redes sociales provocaron ausentismo e incluso la suspensión de clases en algunos sectores. Ante esta situación, el jefe policial subrayó que, aunque en ocasiones se trate de bromas o información no confirmada, cada alerta se atiende con la mayor seriedad para preservar el orden.

La estrategia contempla el despliegue de patrullas en los accesos de los planteles durante horarios clave. De manera paralela, se formalizaron acuerdos para implementar inspecciones de pertenencias, conocidas como Operativo Mochila, con la participación de la unidad K-9, grupos de reacción y comités escolares.

Flores Originales reconoció que la demanda de vigilancia ha aumentado en los últimos días; sin embargo, señaló que se están optimizando los recorridos para cubrir el mayor número posible de escuelas.

Finalmente, el mando policial exhortó a la ciudadanía a verificar la información antes de compartirla en redes sociales, con el fin de evitar la difusión de rumores o alertas infundadas que puedan alterar la paz pública.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

