Arranca Coahuila operativo 2026 contra incendios forestales

Con brigadas especializadas, aeronaves y equipamiento para combate directo al fuego, el Gobierno de Coahuila puso en marcha en Saltillo el operativo estatal de combate y prevención de incendios forestales 2026.La estrategia, se dijo, busca fortalecer la respuesta ante siniestros durante la temporada de mayor riesgo en las zonas serranas del estado. Durante el arranque oficial, realizado en el 69 Batallón de Infantería, el gobernador Manolo Jiménez Salinas comentó que en lo que va del año se han registrado 11 incendios forestales y 16 conatos. "Hoy arrancamos un operativo muy importante que es oficialmente, porque a estas fechas ya llevamos 11 incendios y 16 conatos de incendios. Estamos listos desde el primer día del año", dijo.

El mandatario enfatizó en que el combate a los incendios requiere coordinación entre autoridades, municipios, propietarios de terrenos y ciudadanía, al tratarse de fenómenos que pueden extenderse rápidamente en zonas forestales. “El incendio de uno es el incendio de todos. Si no lo atacas con todo y entre todos, puede empezar en una pequeña propiedad y en pocos días convertirse en un problema para toda la región”, expresó. Para la cuestión técnica, fue el subsecretario de Incendios Forestales de la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila, René Medina Morales, quien informó que para esta temporada el estado contará con más de 100 elementos operativos especializados en el combate de incendios. Las brigadas estarán equipadas con uniformes resistentes al fuego, camisas, pantalones, cascos, botas forestales, guantes, lentes de seguridad, monjas protectoras y botiquines de primeros auxilios, además de herramientas especializadas para el trabajo en campo.

Entre el equipo disponible se incluyen herramientas manuales como Pulaski, McLeod y azadones, así como mochilas forestales para el combate directo del fuego. “Incorporamos también un dron con cámara térmica y sistema de georreferenciación de largo alcance para el monitoreo constante de áreas críticas”, indicó el funcionario. En el ámbito terrestre, dijo, se integrarán cuatro camionetas doble cabina 4x4 con sistema de cisterna y bombeo, además de una unidad adicional donada por la tribu kikapú para apoyar el traslado de brigadas.

Para las operaciones aéreas se contará con tres aeronaves, entre ellas un helicóptero Bell-212 con capacidad para 14 pasajeros, equipado con helibalde de hasta 2 mil litros, además de otra aeronave con tanque de mil 200 litros para descarga de agua. Además, desde la asociación civil Amigos de la Sierra destacaron que la vigilancia comunitaria y la detección temprana de incendios han sido clave para evitar siniestros de gran magnitud en la sierra de Arteaga. “Participamos en la detección temprana de incendios, apoyando en el combate, construimos brechas cortafuegos, mantenemos caminos y acompañamos a los brigadistas con alimentos e hidratación. Cuando el fuego aparece, cada minuto cuenta”, compartió Julián López, integrante de la organización.

El comandante de la 11 Región Militar, general de división Fernando Colchado Gómez, agregó que el Ejército Mexicano se mantiene preparado para intervenir en el combate de incendios forestales mediante el Plan DN-III-E, mecanismo de apoyo a la población en casos de desastre.

“Para ello, el Ejército mantiene de manera permanente un estado de preparación mediante el adiestramiento constante de su personal y la disponibilidad inmediata de sus medios para responder ante cualquier contingencia”, señaló. Por otro lado, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que durante la actual administración municipal se han atendido más de 3 mil incendios en zonas urbanas y rurales. Ante este panorama, el municipio implementó mecanismos de alerta temprana en coordinación con ejidatarios y propietarios rurales. “Estamos iniciando grupos de WhatsApp con ejidatarios y pequeños propietarios en las zonas rurales para emitir alertas tempranas y atender reportes en tiempo real”, comentó.

En su mensaje final, el gobernador reiteró que la prevención es clave para reducir el número de siniestros, especialmente durante periodos vacacionales como Semana Santa, cuando aumenta la presencia de visitantes en zonas naturales. “Es muy importante que la ciudadanía esté consciente de no prender fogatas y evitar acciones que puedan provocar incendios en el bosque”, señaló. Añadió que durante estas semanas se reforzarán las campañas de concientización y vigilancia para evitar que los conatos de fuego se conviertan en incendios de mayor magnitud.

