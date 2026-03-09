Para noviembre, entrega de la carretera Saltillo-Zacatecas (tramo a Derramadero)

La ampliación de la carretera hacia Derramadero, que desde diciembre pasado reportaba un avance cercano al 70 por ciento, se prevé quede concluida hasta noviembre de este año, informó el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.

En diciembre de 2025, el secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, Miguel Ángel Algara Acosta, había señalado que el proyecto presentaba ese nivel de avance y que se estimaba su entrega para junio de 2026.

Sin embargo, el gobernador indicó que la conclusión de la obra se proyecta para noviembre, además de que el costo total del proyecto se incrementó durante su ejecución.

“Van a ser casi 700 millones de pesos, eran 550, pero ha habido ahí algunas cosas relacionadas con el agua, con tuberías, con unos puentes que se han tenido que agregar”, dijo.

El mandatario añadió que la obra representa una de las intervenciones de infraestructura más importantes para la región sureste del estado.

“Es una obra que tiene queriéndose hacer desde hace como 15 años”, comentó. “Beneficia directamente al 90% de los ejidos que hay en Saltillo. Beneficia a los 30 mil trabajadores que van todos los días a las fábricas de Derramadero y es una obra de gran impacto social para Saltillo”, afirmó.

ANUNCIO CARRETERA FEDERAL

En otro tema, el gobernador fue consultado sobre el anuncio realizado recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a inversiones en infraestructura carretera para la región de Saltillo, la Saltillo–Monclova, y la Conexión urbana Saltillo–Ramos Arizpe.

Al respecto, consideró que el anuncio podría estar relacionado con la ampliación del libramiento de cuota que conecta con la zona industrial. “Yo pienso, por lo que hemos platicado, que ha de ser la ampliación de cuota que pasa por atrás de Apasco y por atrás de Deacero”, comentó.

En ese mismo tema, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dijo que hasta ahora el municipio no ha recibido información oficial sobre el proyecto al que se refirió la presidenta.

“No hemos tenido contacto ni tenemos información a qué va destinado ese recurso o hacia qué tipo de necesidades se va a ayudar a solventar”, dijo. “Esperemos que nos busque el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Tanech, para que nos pueda decir en qué consiste esta inversión”, agregó.