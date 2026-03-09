Para noviembre, entrega de la carretera Saltillo-Zacatecas (tramo a Derramadero)

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 9 marzo 2026
    Para noviembre, entrega de la carretera Saltillo-Zacatecas (tramo a Derramadero)
    La ampliación de la carretera a Derramadero, que actualmente registra un avance cercano al 70 por ciento, podría concluir hasta noviembre de este año, informó el gobernador Manolo Jiménez Salinas. ARCHIVO

La obra. conectará con la zona industrial al sur de Saltillo y elevará su inversión a casi 700 millones de pesos

La ampliación de la carretera hacia Derramadero, que desde diciembre pasado reportaba un avance cercano al 70 por ciento, se prevé quede concluida hasta noviembre de este año, informó el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.

En diciembre de 2025, el secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, Miguel Ángel Algara Acosta, había señalado que el proyecto presentaba ese nivel de avance y que se estimaba su entrega para junio de 2026.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué pasó en la marcha 8M en Saltillo? Presencia policiaca, motivo de debate

Sin embargo, el gobernador indicó que la conclusión de la obra se proyecta para noviembre, además de que el costo total del proyecto se incrementó durante su ejecución.

“Van a ser casi 700 millones de pesos, eran 550, pero ha habido ahí algunas cosas relacionadas con el agua, con tuberías, con unos puentes que se han tenido que agregar”, dijo.

El mandatario añadió que la obra representa una de las intervenciones de infraestructura más importantes para la región sureste del estado.

“Es una obra que tiene queriéndose hacer desde hace como 15 años”, comentó. “Beneficia directamente al 90% de los ejidos que hay en Saltillo. Beneficia a los 30 mil trabajadores que van todos los días a las fábricas de Derramadero y es una obra de gran impacto social para Saltillo”, afirmó.

ANUNCIO CARRETERA FEDERAL

En otro tema, el gobernador fue consultado sobre el anuncio realizado recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a inversiones en infraestructura carretera para la región de Saltillo, la Saltillo–Monclova, y la Conexión urbana Saltillo–Ramos Arizpe.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Puerto Verde beneficiará a regiones Norte y Centro del Estado, así como a Nuevo León

Al respecto, consideró que el anuncio podría estar relacionado con la ampliación del libramiento de cuota que conecta con la zona industrial. “Yo pienso, por lo que hemos platicado, que ha de ser la ampliación de cuota que pasa por atrás de Apasco y por atrás de Deacero”, comentó.

En ese mismo tema, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dijo que hasta ahora el municipio no ha recibido información oficial sobre el proyecto al que se refirió la presidenta.

“No hemos tenido contacto ni tenemos información a qué va destinado ese recurso o hacia qué tipo de necesidades se va a ayudar a solventar”, dijo. “Esperemos que nos busque el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Tanech, para que nos pueda decir en qué consiste esta inversión”, agregó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Carreteras
inversiones
obras públicas

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Gobierno de Coahuila
ayuntamiento de saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Autoridades estatales y federales iniciaron el operativo 2026 de combate y prevención de incendios forestales con brigadas especializadas, aeronaves y tecnología para proteger las zonas serranas de Coahuila.

Arranca Coahuila operativo 2026 contra incendios forestales
La legisladora señaló que la utilización de imágenes alusivas a funcionarios públicos en material de promoción política podría contravenir disposiciones en materia electoral.

Señala presidenta del Congreso de Coahuila propaganda con silueta de Sheinbaum
La presencia de elementos de policía durante la marcha del Día Internacional de la Mujer en Saltillo generó debate en redes sociales entre asistentes y colectivas participantes.

¿Qué pasó en la marcha 8M en Saltillo? Presencia policiaca, motivo de debate
Agrupaciones de danza folklórica se presentaron en el Paseo Capital durante el espectáculo “Mujeres que Danzan”, evento que reunió a familias y visitantes en el Centro Histórico de Saltillo.

Saltillo impulsa cultura en calles y colonias con danza, arte urbano y talleres para familias

Bajo el cobijo de Sheinbaum

Bajo el cobijo de Sheinbaum
México, arenas movedizas para el Mundial

México, arenas movedizas para el Mundial
true

¿La morenización del Instituto Electoral de Coahuila? (I)
true

POLITICÓN: Caso Lady Relojes: Fiscalía de Coahuila, tras la pista de una red criminal con base en Monterrey