Señala presidenta del Congreso de Coahuila propaganda con silueta de Sheinbaum

Coahuila
/ 9 marzo 2026
    La legisladora señaló que la utilización de imágenes alusivas a funcionarios públicos en material de promoción política podría contravenir disposiciones en materia electoral. REDES SOCIALES

En ese tema, el IEC señaló que solo podría intervenir si se presenta una denuncia formal

La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila, Luz Elena Morales Núñez, criticó el uso de la silueta de Claudia Sheinbaum en propaganda de algunos precandidatos de Morena, al señalar que este tipo de prácticas contravienen disposiciones en materia electoral.

En días recientes, algunos aspirantes del partido guinda han difundido materiales de promoción en los que aparece una silueta asociada a la mandataria federal. Sobre este tema, el consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Óscar Daniel Rodríguez, explicó previamente que en la entidad aplica el principio de neutralidad estatal, por lo que solo podría abrirse un procedimiento si existe una denuncia formal contra alguno de los involucrados.

Cuestionada al respecto, la diputada local consideró que la legislación es clara.

“La ley es muy clara en el sentido de no usar imágenes alusivas a funcionarios públicos y bueno, la utilización de la imagen de la presidenta pues sin duda está incumpliendo justamente con las normas electorales”, dijo.

La diputada sostuvo que este tipo de estrategias representan una interpretación conveniente de la normativa electoral y que corresponde a las autoridades revisar el caso.

“Hablan de una legalidad que no existe. Quieren interpretar una ley a su manera diciendo que no es la presidenta, cuando está más que manifiesto que es la silueta de la presidenta. Eso lo dejamos a las autoridades electorales”, comentó.

Agregó que el respeto a la ley debe prevalecer por encima de cualquier interés.

“El respeto de la ley siempre va por encima de cualquier interés político”, concluyó.

