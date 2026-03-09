Saltillo impulsa cultura en calles y colonias con danza, arte urbano y talleres para familias

Las actividades forman parte de una estrategia impulsada por el alcalde Javier Díaz González, orientada a llevar expresiones culturales a todos los sectores de la ciudad y promover la participación de artistas locales en escenarios accesibles para la comunidad.

Con el objetivo de acercar el arte y la cultura a la ciudadanía, el Gobierno Municipal de Saltillo , a través del Instituto Municipal de Cultura, realizó diversas actividades artísticas en distintos puntos de la ciudad, permitiendo que familias saltillenses disfrutaran espectáculos y talleres en espacios públicos.

La directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Rodarte Rangel, señaló que estas acciones se desarrollan de manera permanente con el objetivo de ofrecer eventos culturales gratuitos y al alcance de personas de todas las edades.

DANZA EN EL CORAZÓN DE LA CIUDAD

Como parte de estas actividades, el Paseo Capital, en el Centro Histórico de Saltillo, fue escenario del espectáculo “Mujeres que Danzan”, una presentación que reunió a diversas agrupaciones de danza folklórica y que atrajo a decenas de familias y visitantes.

En el evento participaron agrupaciones como la Compañía Folklórica de Saltillo IXTLE Coahuila, el Ballet Folklórico Tilmatlali, el Grupo Folklórico Bailarines de Corazón, el Ballet Folklórico Lienzos del Sureste y el Ballet Folklórico Macuilxóchitl Infantil y Juvenil.

También se sumaron el Grupo Folklórico de la Universidad Carolina Xihucóatl, el Ballet Folklórico Kapauani, el Grupo Folklórico Macehuani del Colegio Ignacio Zaragoza, el Ballet Folklórico Sangre Coahuilense de la Casa de la Cultura de Ramos Arizpe y Gallos de Coahuila, quienes presentaron diversos números inspirados en las tradiciones mexicanas.

Las presentaciones destacaron por la riqueza de vestuarios, música tradicional y coreografías que resaltan las raíces culturales del país, ofreciendo al público un espectáculo lleno de color y tradición.

ARTE URBANO Y TALLERES EN LA SALTILLO 2000

De manera paralela, al poniente de la ciudad se llevó a cabo una nueva edición de “La Ruta Más Creativa” en el Skate Park de la colonia Saltillo 2000, espacio que fue intervenido como parte de la estrategia municipal “Activa tu Parque”.

Durante esta jornada, vecinos de la zona tuvieron la oportunidad de observar el proceso creativo de las artistas saltillenses Anya y Docks, quienes realizaron un mural de grafiti en el parque, además de disfrutar de presentaciones de música urbana a cargo de Pat Galo, Dieggue y Pacnash.