¿Qué pasó en la marcha 8M en Saltillo? Presencia policiaca, motivo de debate

La presencia policiaca durante las marchas realizadas en Saltillo en el marco del Día Internacional de la Mujer generó una discusión en redes sociales que, para diversas participantes, ha terminado por desviar la atención del objetivo central de la movilización. Las manifestaciones fueron convocadas a la misma hora y en el mismo punto de la ciudad, lo que provocó momentos de tensión desde el inicio de la jornada. Entre los hechos que más comentarios generaron se encuentra la intervención de mujeres policía, que formaron una barrera para delimitar los bloques separatista e interseccional transincluyente. TE PUEDE INTERESAR: Reportan comercios del Centro de Saltillo saldo blanco tras marcha del 8M

Desde la tarde del pasado domingo, en redes sociales han circulado imágenes y mensajes de inconformidad por la presencia policiaca, señalada por algunas asistentes como una forma de exclusión y control dentro de una protesta considerada legítima. A través de un pronunciamiento difundido en redes sociales, organizadoras del contingente interseccional señalaron que durante la jornada se registraron acciones que consideraron intimidatorias.

Indicaron que hubo “acciones de intimidación, encapsulamientos, vigilancia permanente y operativos que buscaban generar tensión en un espacio de protesta legítima formando parte de una estrategia de control que intenta inhibir la protesta social”. En el mismo posicionamiento señalaron que integrantes de la colectiva “No pudieron apagarnos”, en coordinación con la Policía Violeta, realizaron acciones que calificaron como actos de segregación y discriminación contra el contingente interseccional. Estas posturas fueron replicadas por diversas colectivas y asistentes que condenaron la intervención policiaca durante la movilización. Por su parte, integrantes del bloque separatista señalaron que la presencia de elementos de seguridad no es un hecho inédito en marchas de este tipo y que suele ocurrir cuando se prevé una alta asistencia. De acuerdo con las organizadoras de este bloque, la presencia de los elementos delimitando ambas marchas se dio después de que surgieran tensiones al momento de organizar los contingentes previo al arranque, ya que la marcha había sido convocada como un espacio separatista para mujeres. Señalaron que, al inicio de la movilización, comenzaron a registrarse empujones entre integrantes del bloque interseccional y asistentes del contingente separatista, situación que derivó en la intervención de la policía para separar a los grupos y evitar confrontaciones. “Lo que pasó en realidad es que no permitieron que las mujeres biológicas tomaran su espacio en el bloque separatista. Empujaban a la policía y la policía nos empujaba a nosotros. Tuvimos que modificar toda la logística de la marcha, empujar los bloques para adelante”, explicaron.

A pesar de los desacuerdos, las organizadoras destacaron que la movilización se realizó con saldo blanco y que miles de mujeres participaron en la jornada. También señalaron que la discusión pública posterior a la marcha ha dejado en segundo plano el objetivo principal de la movilización. Organizadoras de la Marcha Feminista 8M 2026 Saltillo recordaron que más allá de las diferencias entre contingentes, el propósito de la movilización sigue siendo exigir justicia y visibilizar la violencia que enfrentan las mujeres. “Aquellas que están de acuerdo con ser interseccionales y transincluyentes, es perfecto; pero buscar espacios únicamente para mujeres también lo es, no podemos demeritar la posición de una o de otra. Que prevalezca la comunicación, que prevalezca el trabajo en equipo para que las mujeres en Saltillo puedan seguir saliendo a marchar en una ciudad tan tradicional, y definitivamente debe de prevalecer el objetivo de una misma exigencia de justicia y que se detenga la violencia machista”, señalaron.

